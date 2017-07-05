Умер Даниил Гранин

4 июля в одной из петербургских больниц на 99 году жизни скончался известный советский и российский писатель, драматург, публицист и сценарист Даниил Гранин.
фото: Валерий Христофоров
Как сообщает ТАСС, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился организовать похороны и траурные мероприятия. Писателя планируют похоронить на Комаровском кладбище, но дата похорон пока не определена.
Режиссёр Владимир Бортко, снявший по мотивам романа Гранина «Вечера с Петром Великим» мини-сериал «Пётр Первый. Завещание», выразил соболезнования родным и близким писателя: «Я очень скорблю по этому поводу. Я был с ним знаком, это был очень интересный человек. Для меня было честью экранизировать его произведение».
В связи с этой печальной новостью на сайте Минкультуры опубликована телеграмма Владимира Мединского: «Даниил Александрович писал не в угоду времени или обстоятельствам — своим незаурядным талантом он прежде всего служил интересам страны и её народа. Именно честность и действенное участие в судьбах Родины сделали творчество Даниила Гранина настоящим явлением отечественной литературы, увековечив его имя для будущих поколений. Пожалуй, с уходом Даниила Александровича нас покинула целая эпоха. Эпоха, ставшая классикой».
Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству: «Уход Даниила Александровича Гранина для всех нас — большая беда, потому что из нашей жизни ушёл человек, который в последние десятилетия был очень важным нравственным камертоном национальной жизни. Он не боялся высказываться по самым острым проблемам современной жизни и понимания истории, не боялся говорить о том, что вызывало болезненные реакции. Он знал, что истина — это и есть высшая нравственность, и для него служение истине было наиважнейшим делом его жизни».
Александр Сокуров, режиссёр: «Для меня, как жителя Санкт-Петербурга и как для человека, это личная, большая, тяжёлая потеря. Он был надеждой демократической общественности и демократически настроенных людей в Петербурге, потому что по какому бы вопросу мы ни обращались к нему, а это всегда были вопросы сложные, тяжёлые, общественные и политические, мы всегда встречали и понимание, и поддержку».
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