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Опубликован первый трейлер детектива «Гоголь. Начало»

5 июля
2017 год

Новости кино >>
5 июля 2017
Опубликован первый трейлер картины Егора Баранова «Гоголь. Начало».



Первая половина XIX века. Близ полтавского села Диканька происходят жуткие и загадочные убийства. К их расследованию привлекают следователя Якова Петровича Гуро. За несколько дней до отбытия из столицы в богом забытую деревню, Гуро знакомится с молодым писарем Николаем Гоголем, который помогает ему раскрыть убийство знатной дамы. Заинтригованный странными обмороками и видениями Гоголя, Яков Петрович берёт Николая Васильевича с собой в Диканьку и, как покажет время, не напрасно… Юный Гоголь даже не догадывается, что вскоре ему предстоит вступить в смертельную схватку с неведомой силой, встретить свою первую любовь и написать одну из самых удивительных книг в истории русской литературы.

Заглавную роль исполнит Александр Петров. В образе гениального сыщика Гуро предстанет Олег Меньшиков. Компанию им составят Евгений Стычкин, Артём Ткаченко, Ян Цапник, Таисия Вилкова и другие актёры.

«Гоголь. Начало» появится на больших экранах страны 31 августа.
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Опубликован первый трейлер детектива «Гоголь. Начало» фотографии
Опубликован первый трейлер детектива «Гоголь. Начало» фотографии
Опубликован первый трейлер детектива «Гоголь. Начало» фотографии
Опубликован первый трейлер детектива «Гоголь. Начало» фотографии
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