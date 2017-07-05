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Евгений Миронов стал инопланетянином

5 июля
2017 год

Новости кино >>
5 июля 2017
Джаник Файзиев снимает в Москве фантастическую картину «Вратарь галактики» с Евгением Мироновым в образе белокурого инопланетянина с сиреневыми глазами, сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ. Команда приступила к съёмкам в декорациях в июне.

Евгений Миронов стал инопланетянином

Действие ленты разворачивается в постапокалиптической Москве 2070 года. Вследствие галактической войны, случившейся возле Земли, разрушилась Луна и сместились полюса планеты, и теперь климат столицы и её население напоминают «Бразилию»: на залитых солнцем улицах сосуществуют представители разных рас и субкультур, фрики, экзотические животные, чудеса инженерной сноровки. Над городом возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят состязания, отдаленно напоминающие современный футбол, но только на невероятно больших скоростях. Называется игра космобол. Когда идёт игра — мир останавливается и все наблюдают за игрой, поскольку исход каждого матча игры определяет судьбу планеты. Игроков называют Атлетами. Главные роли в фильме исполняют актёр «Гоголь-центра» Евгений Романцов и Виктория Агалакова. Актёрский состав картины также украсят Михаил Ефремов, Елена Яковлева и Дмитрий Назаров.

Евгений Миронов (Бело, тренер космобольной сборной Земли): «Мне понравился персонаж, здесь есть за что зацепиться. Как артисту мне особенно интересно, что у него есть внутренняя проблема: он родил на свет чудовище и не смог ничего с ним сделать. Теперь Земля висит на волоске от гибели, а он несёт эту ответственность на себе. Кроме того, мне всегда хотелось поработать с Джаником Файзиевым. Это серьёзный мастер, но он редко снимает сам, потому что руководит студией. Он очень внимательно относится ко всем деталям, всегда всё точно подмечает и знает ответы на все вопросы».

Евгений Миронов стал инопланетянином

Джаник Файзиев: «Для моего поколения научная фантастика была основным чтением: Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Артур Кларк, братья Стругацкие, Александр Беляев — мы всегда мечтали перенестись в их миры. Мне в жизни всегда интересно то, где я ещё не был. За последние годы мы накопили достаточно опыта, чтобы взяться за такой амбициозный проект».

 На площади свыше 3500 квадратных метров выстроены трансформирующиеся декорации улиц и интерьеров постапокалиптической Москвы, с тысячами предметов реквизита ручной работы в кадре. В съёмках задействовано до 500 актёров массовых сцен, для каждого из которых сшит свой уникальный костюм. В мастерскую художников по костюму было доставлено 1,5 тонны предметов легкой летней одежды из Индии. При работе с образами используется сложный пластический грим: создание одного из персонажей, Валаи, занимает у художников по гриму 7 часов – костюм из силиконовых накладок покрывает всё её тело. Дополняют работу по созданию уникального мира картины специалисты по визуальным эффектам из студии визуальных эффектов MainRoad Post.

Евгений Миронов стал инопланетянином

Сергей Сельянов, продюсер фильма: «Мы разрабатывали этот проект почти пять лет, очень тщательно ко всему подошли: сценарий, как должны выглядеть герои и место действия, костюмы, декорации, и, конечно, графика. На мой взгляд, во "Вратаре галактике" количество графики и спецэффектов равно примерно тому, сколько наша индустрия сделала за последние 5 лет. Мы научились уже делать графику на мировом уровне. Но "Вратарь галактики" по количеству, повторюсь, и по качеству спецэффектов будет переходом совершенно в другую систему координат, на совсем иной уровень».

Съёмки на «Мосфильме» продлятся до середины сентября. Создатели планируют выпустить ленту в прокат в конце будущего года.
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Евгений Миронов стал инопланетянином фотографии
Евгений Миронов стал инопланетянином фотографии
Евгений Миронов стал инопланетянином фотографии
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