Евгений Миронов стал инопланетянином

Джаник Файзиев
снимает в Москве фантастическую картину «Вратарь галактики»
с Евгением Мироновым
в образе белокурого инопланетянина с сиреневыми глазами, сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ. Команда приступила к съёмкам в декорациях в июне.
Действие ленты разворачивается в постапокалиптической Москве 2070 года. Вследствие галактической войны, случившейся возле Земли, разрушилась Луна и сместились полюса планеты, и теперь климат столицы и её население напоминают «Бразилию»
: на залитых солнцем улицах сосуществуют представители разных рас и субкультур, фрики, экзотические животные, чудеса инженерной сноровки. Над городом возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят состязания, отдаленно напоминающие современный футбол, но только на невероятно больших скоростях. Называется игра космобол. Когда идёт игра — мир останавливается и все наблюдают за игрой, поскольку исход каждого матча игры определяет судьбу планеты. Игроков называют Атлетами. Главные роли в фильме исполняют актёр «Гоголь-центра» Евгений Романцов
и Виктория Агалакова
. Актёрский состав картины также украсят Михаил Ефремов
, Елена Яковлева
и Дмитрий Назаров
.
Евгений Миронов (Бело, тренер космобольной сборной Земли): «Мне понравился персонаж, здесь есть за что зацепиться. Как артисту мне особенно интересно, что у него есть внутренняя проблема: он родил на свет чудовище и не смог ничего с ним сделать. Теперь Земля висит на волоске от гибели, а он несёт эту ответственность на себе. Кроме того, мне всегда хотелось поработать с Джаником Файзиевым. Это серьёзный мастер, но он редко снимает сам, потому что руководит студией. Он очень внимательно относится ко всем деталям, всегда всё точно подмечает и знает ответы на все вопросы».
Джаник Файзиев: «Для моего поколения научная фантастика была основным чтением: Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Артур Кларк, братья Стругацкие, Александр Беляев — мы всегда мечтали перенестись в их миры. Мне в жизни всегда интересно то, где я ещё не был. За последние годы мы накопили достаточно опыта, чтобы взяться за такой амбициозный проект».
На площади свыше 3500 квадратных метров выстроены трансформирующиеся декорации улиц и интерьеров постапокалиптической Москвы, с тысячами предметов реквизита ручной работы в кадре. В съёмках задействовано до 500 актёров массовых сцен, для каждого из которых сшит свой уникальный костюм. В мастерскую художников по костюму было доставлено 1,5 тонны предметов легкой летней одежды из Индии. При работе с образами используется сложный пластический грим: создание одного из персонажей, Валаи, занимает у художников по гриму 7 часов – костюм из силиконовых накладок покрывает всё её тело. Дополняют работу по созданию уникального мира картины специалисты по визуальным эффектам из студии визуальных эффектов MainRoad Post.
Сергей Сельянов, продюсер фильма: «Мы разрабатывали этот проект почти пять лет, очень тщательно ко всему подошли: сценарий, как должны выглядеть герои и место действия, костюмы, декорации, и, конечно, графика. На мой взгляд, во "Вратаре галактике" количество графики и спецэффектов равно примерно тому, сколько наша индустрия сделала за последние 5 лет. Мы научились уже делать графику на мировом уровне. Но "Вратарь галактики" по количеству, повторюсь, и по качеству спецэффектов будет переходом совершенно в другую систему координат, на совсем иной уровень».
Съёмки на «Мосфильме» продлятся до середины сентября. Создатели планируют выпустить ленту в прокат в конце будущего года.
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