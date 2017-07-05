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Крош подружится с Пандой

5 июля
2017 год

Новости кино >>
5 июля 2017
Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства культуры РФ, российские и китайские аниматоры снимут мультсериал «Крош и Панда», который объединит одних из самых популярных анимационных персонажей двух стран.

Крош подружится с Пандой

Меморандум о совместном производстве сериала подписали 4 июля генеральный продюсер группы компаний «Рики» Илья Попов и председатель CCTV Animation Сюэ Цзицзюнь. Со стороны КНР в церемонии подписания также принял участие председатель совета директоров и президент телекомпании CCTV, руководитель Государственного управления по делам печати, издательства, радио, кино и телевидения КНР (SARFT) Ксюи Цзицзюнь.

Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Сотрудничество между Россией и Китаем в сфере анимационного производства открывает большие перспективы для обеих стран. Проект, создаваемый с участием самых популярных анимационных персонажей России и Китая, способен вобрать в себя всё лучшее из современной мультипликационной культуры наших государств. Убеждён в успехе этого и будущих совместных анимационных проектов России и Китая».

«Крош и Панда» — самый масштабный проект в области совместного производства анимационных сериалов России и Китая и первый проект, реализуемый в рамках межправительственного соглашения о ко-продукции между двумя странами. «Рики» и CCTV Animation планируют выпустить в течение полутора лет с момента подписания соглашения 52 12-минутных эпизода сериала в формате 3D CGI.
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