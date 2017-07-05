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Подошли к концу съёмки «Вольной грамоты»

5 июля
2017 год

Новости кино >>
5 июля 2017
Подошли к концу съёмки исторического сериала Дмитрия Черкасова «Вольная грамота», сообщает пресс-служба кинокомпании «Щука». 16-серийная мелодрама через призму исторической эпохи времён царствования Николая Первого расскажет историю о любви и свободе, погрузит в круговорот эмоциональных драматических событий. Съёмочный период «Вольной грамоты» длился больше года, показ запланирован на Первом канале весной 2018-го.

Подошли к концу съёмки «Вольной грамоты»

Дмитрий Черкасов: «Для меня ключевым моментом стала тема свободы и несвободы человека. И в те времена и сейчас. Чего она стоит, зачем нужна и может ли человек считать себя свободным, любя другого… Да, конечно, прежде всего, это фильм о любви. В этой работе большая часть сил, возможностей, средств была положена именно на восстановление исторической атмосферы, проделана огромная работа с документами по изучению старых чертежей, картин и других артефактов, создано более 300 костюмов для главных героев и для актёров массовых сцен, построены многочисленные декорации».

Главные роли исполнили Татьяна Бабенкова (Полина Лебедева), Артём Крылов (граф Дмитрий Кречетский), Владислав Абашин (граф Андрей Кречетский), Иван Добронравов (Борис) и Ксения Разина (Татьяна, подруга главной героини). За операторскою работу в сериале отвечали Владимир Башта и Андрей Каторженко.

Заключительный этап съёмок проходил в Москве и Подмосковье. Многочисленные объекты были найдены в старых усадьбах и других сохранившихся исторических местах. Многие интерьерные объекты были построены в павильонах. Что же касается улиц Санкт-Петербурга того времени, то эту задачу авторы фильма решили в виде комбинирования эпизодов, снятых на декорированных улицах старого Торжка и в уникальной натурной декорации на «Мосфильме».
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Подошли к концу съёмки «Вольной грамоты» фотографии
Подошли к концу съёмки «Вольной грамоты» фотографии
Подошли к концу съёмки «Вольной грамоты» фотографии
Подошли к концу съёмки «Вольной грамоты» фотографии
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