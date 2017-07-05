Подошли к концу съёмки «Вольной грамоты»

Подошли к концу съёмки исторического сериала Дмитрия Черкасова «Вольная грамота»
, сообщает пресс-служба кинокомпании «Щука». 16-серийная мелодрама через призму исторической эпохи времён царствования Николая Первого расскажет историю о любви и свободе, погрузит в круговорот эмоциональных драматических событий. Съёмочный период «Вольной грамоты» длился больше года, показ запланирован на Первом канале весной 2018-го.
Дмитрий Черкасов: «Для меня ключевым моментом стала тема свободы и несвободы человека. И в те времена и сейчас. Чего она стоит, зачем нужна и может ли человек считать себя свободным, любя другого… Да, конечно, прежде всего, это фильм о любви. В этой работе большая часть сил, возможностей, средств была положена именно на восстановление исторической атмосферы, проделана огромная работа с документами по изучению старых чертежей, картин и других артефактов, создано более 300 костюмов для главных героев и для актёров массовых сцен, построены многочисленные декорации».
Главные роли исполнили Татьяна Бабенкова
(Полина Лебедева), Артём Крылов
(граф Дмитрий Кречетский), Владислав Абашин
(граф Андрей Кречетский), Иван Добронравов
(Борис) и Ксения Разина
(Татьяна, подруга главной героини). За операторскою работу в сериале отвечали Владимир Башта
и Андрей Каторженко
.
Заключительный этап съёмок проходил в Москве и Подмосковье. Многочисленные объекты были найдены в старых усадьбах и других сохранившихся исторических местах. Многие интерьерные объекты были построены в павильонах. Что же касается улиц Санкт-Петербурга того времени, то эту задачу авторы фильма решили в виде комбинирования эпизодов, снятых на декорированных улицах старого Торжка и в уникальной натурной декорации на «Мосфильме».
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