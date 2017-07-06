Режиссёр «Коробки» снимет новый фильм о подростках

На краудфандинговой платформе Planeta.ru
начался сбор средств на новый фильм Эдуарда Бордукова
. Режиссёр «Коробки»
приступил к работе над картиной под названием «Клятва», основанной на реальных событиях 1942 года под Сталинградом, сообщает пресс-служба платформы.
Это будет рассказ о малоизвестном подвиге 10 мальчишек-казачат хутора Вербовский под Сталинградом, которые бесстрашно и храбро боролись против фашизма и отдали свои жизни за свободу страны. Ребята от 7 до 14 лет своими действиями держали в страхе немецких оккупантов, которые думали, что орудует партизанский отряд. Немцев привело в бешенство то, что маленькие школьники из простых хуторских семей, несмотря на угрозы расправы, встали на защиту своей страны. 7 ноября 1942 года 10 мальчиков из 17 схваченных немцами погибли. Консультантом картины выступает Пётр Михайлович Силкин
, единственный из оставшихся в живых участник «Босоногого гарнизона», почётный гражданин Волгоградской области, которому исполнилось 85 лет.
Создатели начали производство фильма без государственных денег. В настоящее время написан сценарий, сформирована основная творческая группа, отобраны натурные объекты для съёмок, проводится подготовка к проведению кастинга актёров. Локациями послужат объекты в Калаче на Дону и в станице Еланской Ростовской области, в которой будут использованы реальные жилые дома, церковь, клуб и декорации.
Чтобы успеть завершить производство и выйти в прокат в юбилейный год Сталинградской битвы (2018-й), Бордуков и его коллеги по проекту обратились к будущим зрителям за поддержкой сбора средств на производство кинофильма. Деньги, собранные с помощью краудфандинговой платформы, пойдут на проведение кастинга в Москве и Волгограде и утверждение актёрского состава, разработку и покупку специальной дополнительной декорировки (воссоздание быта времен войны), изготовление и покупку реквизита, пошив костюмов – подготовки к съёмкам. Поддержать новый проект и внести свой вклад в создание картины можно здесь
.
обсуждение >>