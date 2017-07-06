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Серж Танкян доволен работой над «Легендой о Коловрате»

6 июля
2017 год

Новости кино >>
6 июля 2017
4 июля в столице на «Тонстудии» киноконцерна «Мосфильм» состоялся пресс-день музыканта и композитора Сержа Танкяна, написавшего музыку к «Легенде о Коловрате». На встрече с журналистами присутствовал вместе с продюсерами проекта Джаником Файзиевым и Рафаелом Минасбекяном исполнитель главной роли Илья Малаков, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Серж Танкян доволен работой над «Легендой о Коловрате»

Серж Танкян: «О работе с продюсерами фильма и их командой я могу сказать только самые лестные слова. Композитору очень легко сотрудничать с тем продюсером, с тем режиссёром, кто точно знает, чего хочет. Да, ты можешь проявлять какую-то степень креативной свободы, но, когда они чётко дают тебе понять, что хотели бы видеть в итоге, это даёт тебе некую необходимую канву для работы».

Музыкант также поведал представителям СМИ, что, создавая музыку к картине, узнал немало нового: ему посчастливилось сотрудничать с исполнителями на народных инструментах и мастерами горлового пения из Тувы; он с радостью знакомился с русской и монгольской музыкой. Кроме того, композитор участвовал в репетициях и записи живого оркестра, а также сам сыграл на множестве инструментов. При этом Танкян подчеркнул, что саундтрек к «Легенде о Коловрате» сделан в современном, а не в ультратрадиционном ключе: «Это, пожалуй, первая картина, в которой я смог органично объединить классическое оркестровое исполнение и привычную для меня рок-музыку. И, конечно, это первый мой саундтрек для такого масштабного кино. Я очень горжусь этой своей работой и счастлив, что сделал её! Это было абсолютное удовольствие!»

Серж Танкян доволен работой над «Легендой о Коловрате»

Илья Малаков: «Я люблю рок, но по-настоящему открыл для себя музыку Сержа недавно, уже после того, как узнал, что он будет работать на нашей картине. И вот недавно я тренировался на улице и пошёл дождь, а в наушниках у меня играл трек Танкяна, и я продолжил заниматься. У меня было такое чувство единения с природой, с музыкой Сержа! Я рассказал ему об этом, и, мне кажется, он оценил и был искренне рад… Я уверен, что саундтрек у нас будет отличным и точно понравится зрителям!»

«Легенда о Коловрате» выйдет в прокат 30 ноября.
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Серж Танкян доволен работой над «Легендой о Коловрате» фотографии
Серж Танкян доволен работой над «Легендой о Коловрате» фотографии
Серж Танкян доволен работой над «Легендой о Коловрате» фотографии
Серж Танкян доволен работой над «Легендой о Коловрате» фотографии
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