Джон Сноу и Дейенерис Таргариен станут ближе к зрителям

Российским зрителям посчастливиться поближе рассмотреть любимых героев культового фэнтези-сериала «Игра престолов»
: премьерная серия нового сезона будет показана на больших экранах в сети кинотеатров «КАРО», сообщили Кино-Театр.ру организаторы показов.
Специальные показы организованны сервисом «Амедиатека» и сетью кинотеатров «КАРО». Премьера пройдёт одновременно в 27 кинотеатрах по всей стране 18 июля. Одними из первых серию увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Сургута и Самары. Для этого им необходимо приобрести подписку на онлайн-сервис «Амедиатека», бонусом к которой и станет билет на показ.
Отметим, что ранее на большом экране с успехом прошли премьеры сериалов «Винил»
, «Мир Дикого Запада»
, а также шестого сезона «Игры престолов». Новый сезон культовой саги стал одним из самых ожидаемых премьер года, в том числе и потому, что старт нового сезона был перенесен с апреля на июль. По словам создателей, седьмой сезон станет предпоследним.
Дата и время показа - 18 июля, 20.00. Подробности акции доступны на сайте сети «КАРО»
.
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