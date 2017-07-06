Джон Сноу и Дейенерис Таргариен станут ближе к зрителям

анонс

Продюсер Ади Шанкар объявил о своём следующем проекте.

«Кредо убийцы» превратится в мультсериал

Юбилей Джанет Ли

6 июля

Серж Танкян доволен работой над «Легендой о Коловрате»

В «Мосфильме» состоялся пресс-день известного музыканта и композитора, написавшего музыку к новому российскому фильму.