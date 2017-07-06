Юбилей Джанет Ли

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Новости кино Серж Танкян доволен работой над «Легендой о Коловрате» В «Мосфильме» состоялся пресс-день известного музыканта и композитора, написавшего музыку к новому российскому фильму.

Новости кино «Москино» бесплатно покажет фильмы про советскую архитектуру Показы пройдут на территории хлебозавода №9, дома Наркомфина и других памятников модернизма и конструктивизма.

Лайфстайл Поклонская опубликовала ролик с «порнографическими» ролями Ларса Айдингера Депутат передает порнографию по кругу

Новости театра В Москва-Сити показывают VR-постановку Максима Диденко «Клетка с попугаями» Зрителей на Марс отправляет Риналь Мухаметов и «брусникинцы»

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Ролики фильмов «Терминатор 2: Судный день 3D» Классика мирового кинематографа возвращается на экраны в новом формате.