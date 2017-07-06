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Юбилей Джанет Ли

6 июля
2017 год

Новости кино >>
6 июля 2017
Сегодня, 6 июля, исполнилось бы 90 лет голливудской звезде Джанет Ли, прозванной «Мисс Крик» за роль Мэрион Крэйн в культовом «Психозе» Альфреда Хичкока.

Юбилей Джанет Ли

Жанетт Хелен Моррисон родилась 6 июля 1927 года в калифорнийском городе Мерседе. Она была студенткой Университета Пасифик, изучала музыку и психологию, когда во время её приезда к родителям в Северную Калифорнию, где они работали на горнолыжном курорте, её талант обнаружила ушедшая на пенсию актриса Норма Ширер. Она увидела фотографию девушки и порекомендовала агенту Лью Вассерману, после чего компания MGM предложила ей контракт, за которым последовали пробы и дебют в кино в картине «Роман с Родзи Ридж».

Мировую известность Джанет Ли принесли роли в «Печати зла» Орсона Уэллса и «Психозе» Альфреда Хичкока. За образ Мэрион Крэйн в хорроре старины Хича актриса получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Всего на счету Ли 86 ролей. В частности, она сыграла в нескольких фильмах вместе со своим третьим мужем Тони Кёртисом («Чёрный щит Фолуорта», «Викинги», «Кто была та леди?», «Гудини», «Идеальный отпуск», «Пепе»). Их дочери — Келли Кёртис и Джейми Ли Кёртис — тоже стали актрисами, с последней Джанет снялась в фильмах «Туман» и «Хэллоуин: 20 лет спустя». Кроме того, она воплотила яркие образы в лентах «Акт насилия», «Маленькие женщины», «Лётчик», «Маньчжурский кандидат», «Харпер» и многих других.

Умерла в возрасте 77 лет 3 октября 2004 года в Беверли-Хиллз.
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Юбилей Джанет Ли фотографии
Юбилей Джанет Ли фотографии
Юбилей Джанет Ли фотографии
Юбилей Джанет Ли фотографии
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№ 1
svetnik   6.07.2017 - 18:43
Очаровательная :) Прелестная фарфоровая куколка в "Скарамуше" :) читать далее>>
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