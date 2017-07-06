Юбилей Джанет Ли

Сегодня, 6 июля
, исполнилось бы 90
лет голливудской звезде Джанет Ли
, прозванной «Мисс Крик» за роль Мэрион Крэйн в культовом «Психозе» Альфреда Хичкока
.
Жанетт Хелен Моррисон
родилась 6 июля 1927
года в калифорнийском городе Мерседе. Она была студенткой Университета Пасифик, изучала музыку и психологию, когда во время её приезда к родителям в Северную Калифорнию, где они работали на горнолыжном курорте, её талант обнаружила ушедшая на пенсию актриса Норма Ширер
. Она увидела фотографию девушки и порекомендовала агенту Лью Вассерману
, после чего компания MGM предложила ей контракт, за которым последовали пробы и дебют в кино в картине «Роман с Родзи Ридж»
.
Мировую известность Джанет Ли принесли роли в «Печати зла» Орсона Уэллса
и «Психозе» Альфреда Хичкока. За образ Мэрион Крэйн в хорроре старины Хича
актриса получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Всего на счету Ли 86
ролей. В частности, она сыграла в нескольких фильмах вместе со своим третьим мужем Тони Кёртисом
(«Чёрный щит Фолуорта»
, «Викинги»
, «Кто была та леди?»
, «Гудини»
, «Идеальный отпуск»
, «Пепе»
). Их дочери — Келли Кёртис
и Джейми Ли Кёртис
— тоже стали актрисами, с последней Джанет снялась в фильмах «Туман»
и «Хэллоуин: 20 лет спустя»
. Кроме того, она воплотила яркие образы в лентах «Акт насилия»
, «Маленькие женщины»
, «Лётчик»
, «Маньчжурский кандидат»
, «Харпер»
и многих других.
Умерла в возрасте 77
лет 3 октября 2004
года в Беверли-Хиллз.
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