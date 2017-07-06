«Дюнкерк» получил самый широкий релиз на 70-миллиметровой пленке

Киностудия Warner Bros. намерена выпустить фильм «Дюнкерк»
в рекордном количестве залов, оборудованных 70-миллиметровыми проекторами, сообщает издание Variety.
Кристофер Нолан
- большой поклонник плёнки, и студия пошла навстречу кинематографисту. Уточняется, что фильм выйдет в 125 кинозалах, то есть на 25 больше, чем было у предыдущего «плёночного» рекордсмена - вестерна «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино
.
Пятую часть от общего числе площадок составят кинотеатры IMAX, которые все еще могут поддерживать этот устаревший формат. В остальных случаях будут использованы раритетные проекторы, которые студия Warner Bros. перекупила у The Weinstein Company за 11 миллионов долларов.
Warner Bros. предстоит сделать немало усилий, чтобы реализовать свой план, так как многие 70-миллиметровые проекторы после проката «Омерзительной восьмерки» оказались сломанными. Также в некоторых кинотеатрах нет квалифицированного персонала, который мог бы управлять этим громоздкими аппаратами.
В России релиз фильма «Дюнкерк» запланирован на 21 июля 2017 года. Пока точно неизвестно, будет ли показан фильм с 70-миллиметровой плёнкой, но шансов немного.
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