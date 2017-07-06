Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Дюнкерк» получил самый широкий релиз на 70-миллиметровой пленке

6 июля
2017 год

Новости кино >>
6 июля 2017
Киностудия Warner Bros. намерена выпустить фильм «Дюнкерк» в рекордном количестве залов, оборудованных 70-миллиметровыми проекторами, сообщает издание Variety.

«Дюнкерк» получил самый широкий релиз на 70-миллиметровой пленке

Кристофер Нолан - большой поклонник плёнки, и студия пошла навстречу кинематографисту. Уточняется, что фильм выйдет в 125 кинозалах, то есть на 25 больше, чем было у предыдущего «плёночного» рекордсмена - вестерна «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино.

Пятую часть от общего числе площадок составят кинотеатры IMAX, которые все еще могут поддерживать этот устаревший формат. В остальных случаях будут использованы раритетные проекторы, которые студия Warner Bros. перекупила у The Weinstein Company за 11 миллионов долларов.

Warner Bros. предстоит сделать немало усилий, чтобы реализовать свой план, так как многие 70-миллиметровые проекторы после проката «Омерзительной восьмерки» оказались сломанными. Также в некоторых кинотеатрах нет квалифицированного персонала, который мог бы управлять этим громоздкими аппаратами.

В России релиз фильма «Дюнкерк» запланирован на 21 июля 2017 года. Пока точно неизвестно, будет ли показан фильм с 70-миллиметровой плёнкой, но шансов немного.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Блокбастер», «Дюнкерк» и ещё 11 фильмов июля
Том Харди и Кеннет Брана спасли солдат
персоны
Кристофер НоланКвентин Тарантино
фильмы
ДюнкеркОмерзительная восьмерка

фотографии >>
«Дюнкерк» получил самый широкий релиз на 70-миллиметровой пленке фотографии
«Дюнкерк» получил самый широкий релиз на 70-миллиметровой пленке фотографии
«Дюнкерк» получил самый широкий релиз на 70-миллиметровой пленке фотографии
«Дюнкерк» получил самый широкий релиз на 70-миллиметровой пленке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Дмитрий Рубин
5 июля скончался поэт-песенник, сценарист и актер Дмитрий Рубин.
Ирина Ратушинская
5 июля скончалась писательница и сценарист Ирина Ратушинская.
Даниил Гранин
4 июля ушел из жизни писатель Даниил Гранин
Светлана Кармалита
4 июля 2017 года ушла из жизни Светлана Кармалита
Александр Палкин
4 июля ушёл из жизни актёр Александр Палкин.
Илья Володарский
2 июля ушёл из жизни актёр Илья Володарский.
Паоло Вилладжо
2 июля скончался актёр Паоло Вилладжо.

День рождения >>

Евгений Венедиктов
Сергей Власов (S.A.V.)
Михаил Гаврилов (II)
Марина Коняшкина
Иван Лапиков
Валентин Никулин
Эдуардс Павулс
Наталья Ткаченко
Олег Чудницов
Беренис Бежо
Витторио Де Сика
Шелли ДюВолл
Херман Кобос
Ринго Старр
Клэр Холт
Нина Хосс
все родившиеся 7 июля >>

Афиша кино >>

Сказ о Петре и Февронии
семейное кино
Россия, 2017
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Во всем виноват енот
трагикомедия
США, 2016
Институт Роузвуд
триллер
США, 2017
Эксперимент «Офис»
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2016
2:22
триллер
Австралия, США, 2017
Гиппопотам
комедия
Великобритания, 2017
Гадкий я 3
боевик, приключения
США, 2017
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью