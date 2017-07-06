«Москино» бесплатно покажет фильмы про советскую архитектуру

С 16 июля по 27 августа в Москве будут работать передвижные летние кинотеатры, показы организуют Департамент культуры города Москвы и сеть кинотеатров «Москино».
В необычных локациях москвичи смогут увидеть советские киноленты, сюжеты которых связаны со строителями и архитекторами: «Время, вперёд!»
, «Верой и правдой»
, «Любить человека»
, «Черёмушки»
.
Кинопоказы пройдут на крышах, во дворах и в зданиях столицы: площадками для летних экспериментальных кинотеатров станут хлебозавод № 9, Дом Наркомфина, двор 9-го экспериментального квартала Новых Черемушек, а также Дворец пионеров на Воробьевых горах. Все объекты являются памятниками модернизма и конструктивизма.
Транслировать фильмы, снятые на пленку, планируют на кинооборудовании прошлого века. Кинопоказы проводятся совместно с проектом «Москва глазами инженера». Перед просмотром фильмов участников ждут экскурсии и лекции, посвященные архитектуре. Все сеансы будут бесплатными, чтобы попасть на них надо будет зарегистрироваться на сайте «Москино»
. Регистрация откроется в ближайшее время.
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