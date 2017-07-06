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«Москино» бесплатно покажет фильмы про советскую архитектуру

6 июля
2017 год

Новости кино >>
6 июля 2017
С 16 июля по 27 августа в Москве будут работать передвижные летние кинотеатры, показы организуют Департамент культуры города Москвы и сеть кинотеатров «Москино».

«Москино» бесплатно покажет фильмы про советскую архитектуру

В необычных локациях москвичи смогут увидеть советские киноленты, сюжеты которых связаны со строителями и архитекторами: «Время, вперёд!», «Верой и правдой», «Любить человека», «Черёмушки».

Кинопоказы пройдут на крышах, во дворах и в зданиях столицы: площадками для летних экспериментальных кинотеатров станут хлебозавод № 9, Дом Наркомфина, двор 9-го экспериментального квартала Новых Черемушек, а также Дворец пионеров на Воробьевых горах. Все объекты являются памятниками модернизма и конструктивизма.

Транслировать фильмы, снятые на пленку, планируют на кинооборудовании прошлого века. Кинопоказы проводятся совместно с проектом «Москва глазами инженера». Перед просмотром фильмов участников ждут экскурсии и лекции, посвященные архитектуре. Все сеансы будут бесплатными, чтобы попасть на них надо будет зарегистрироваться на сайте «Москино». Регистрация откроется в ближайшее время.
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фильмы
Верой и правдойВремя, вперёд!Любить человекаЧерёмушки

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«Москино» бесплатно покажет фильмы про советскую архитектуру фотографии
«Москино» бесплатно покажет фильмы про советскую архитектуру фотографии
«Москино» бесплатно покажет фильмы про советскую архитектуру фотографии
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№ 1
Турандот из страны Оз   6.07.2017 - 21:01
Великолепная идея! Прикоснуться к корням, как на машине времени перенестись в прошлое... Жаль, я не москвичка, а то бы обязательно зарегистрировалась. Два в одном: и фильм посмотришь, и с памятником... читать далее>>
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