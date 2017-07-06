«Кредо убийцы» превратится в мультсериал

Согласно информации сайта Gamespot Ади Шанкар
следом за анимационной экранизацией Castlevania
взялся за адаптацию ещё одной популярной компьютерной игры.
Продюсер приступил к разработке мультсериала на основе культовой серии Assassin’s Creed
от Ubisoft, от которой этот заядлый игроман без ума.
Ади Шанкар: «Первую часть Assassin’s Creed я проходил в тот год, когда в погоне за мечтой перебрался в Лос-Анджелес. В то время я никого в индустрии не знал и не мог даже вообразить, что однажды Ubisoft попросит меня взяться за мир Assassin’s Creed и придумать оригинальную историю в форме анимационного сериала».
Остаётся надеяться, что у Шанкара получится лучше, чем у создателей игровой экранизации «Кредо убийцы»
.
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