Юлия Снигирь и Алексей Чадов обменялись опытом на съёмках «Оперетты капитана Крутова»

На днях завершились съёмки нового проекта НТВ - сериала «Оперетта капитана Крутова»
с Алексеем Чадовым
и Юлией Снигирь
в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету нового телепроекта, актёр Денис Калугин (Алексей Чадов) попадает на «стажировку» в отдел полиции, поскольку руководство МВД, курирующее сериал, в котором он снимается, считает, что Денис недостаточно реалистичен в роли полицейского. Наставником актёра становится оперативный сотрудник Дарина Филатова (Юлия Снигирь), в тайне мечтающая о карьере на телевидении. Оба героя оказываются друг другу полезны: Калугин не без помощи Филатовой раскрывает реальные преступления, а она, в свою очередь, учиться у него тайнам актёрской профессии.
Съёмки проходили в Москве, в театре «Современник» на Яузе. Режиссёром выступил Слава Росс
.
Премьеру сериала «Оперетта капитана Крутова» НТВ запланировал на новый телесезон.
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