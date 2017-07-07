Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Завершились съёмки режиссёрского дебюта Данилы Козловского

7 июля
2017 год

Новости кино >>
7 июля 2017
В ночь с 5 на 6 июля в Москве завершились съёмки полнометражного фильма «Тренер» – режиссёрского дебюта Данилы Козловского, сообщает пресс-служба In Focus Studio.

Завершились съёмки режиссёрского дебюта Данилы Козловского

Главную роль - бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова - сыграл сам Козловский. По сюжету, футболист в решающий и очень важный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды «Метеор». С этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

«Наше кино - о людях, которые не совершают ничего великого в мировом масштабе. Они просто со всей страстью и верой, на которые способны, занимаются своим маленьким делом и тем самым дают понять другим, что в жизни нет ничего невозможного», - рассказал о фильме режиссёр и исполнитель главной роли Данила Козловский.

Съёмки фильма проходили в Москве, Краснодаре и Новороссийске на футбольных стадионах. Съёмочной группе еще предстоит экспедиция в Лондон, но основная работа завершена, и Данила Козловский уже приступил к монтажу картины.

В фильме также снялись Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачёва.

Премьера ленты «Тренер» намечена на 19 апреля 2018 года, накануне Чемпионата мира по футболу, который впервые пройдёт в России.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Данила Козловский стал послом Чемпионата Мира по футболу
Данила Козловский станцевал в День Всех Влюбленных
Данила Козловский обзавёлся собственной киностудией
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Ирина ГорбачёваОльга Зуева (II)Данила КозловскийАндрей Смоляков
фильмы
Тренер

фотографии >>
Завершились съёмки режиссёрского дебюта Данилы Козловского фотографии
Завершились съёмки режиссёрского дебюта Данилы Козловского фотографии
Завершились съёмки режиссёрского дебюта Данилы Козловского фотографии
Завершились съёмки режиссёрского дебюта Данилы Козловского фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Рекемчук
6 июля ушёл из жизни писатель Александр Рекемчук.
Владимир Антонов
6 июля ушёл из жизни актёр Владимир Антонов.
Дмитрий Рубин
5 июля скончался поэт-песенник, сценарист и актер Дмитрий Рубин.
Ирина Ратушинская
5 июля скончалась писательница и сценарист Ирина Ратушинская.
Даниил Гранин
4 июля ушел из жизни писатель Даниил Гранин
Светлана Кармалита
4 июля 2017 года ушла из жизни Светлана Кармалита
Александр Палкин
4 июля ушёл из жизни актёр Александр Палкин.
Илья Володарский
2 июля ушёл из жизни актёр Илья Володарский.
Паоло Вилладжо
2 июля скончался актёр Паоло Вилладжо.

День рождения >>

Евгений Венедиктов
Сергей Власов (S.A.V.)
Михаил Гаврилов (II)
Марина Коняшкина
Иван Лапиков
Валентин Никулин
Эдуардс Павулс
Наталья Ткаченко
Олег Чудницов
Беренис Бежо
Витторио Де Сика
Шелли ДюВолл
Херман Кобос
Ринго Старр
Клэр Холт
Нина Хосс
все родившиеся 7 июля >>

Афиша кино >>

Сказ о Петре и Февронии
семейное кино
Россия, 2017
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Во всем виноват енот
трагикомедия
США, 2016
Институт Роузвуд
триллер
США, 2017
Эксперимент «Офис»
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью