Завершились съёмки режиссёрского дебюта Данилы Козловского

В ночь с 5 на 6 июля в Москве завершились съёмки полнометражного фильма «Тренер»
– режиссёрского дебюта Данилы Козловского
, сообщает пресс-служба In Focus Studio.
Главную роль - бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова - сыграл сам Козловский. По сюжету, футболист в решающий и очень важный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды «Метеор». С этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
«Наше кино - о людях, которые не совершают ничего великого в мировом масштабе. Они просто со всей страстью и верой, на которые способны, занимаются своим маленьким делом и тем самым дают понять другим, что в жизни нет ничего невозможного»
, - рассказал о фильме режиссёр и исполнитель главной роли Данила Козловский.
Съёмки фильма проходили в Москве, Краснодаре и Новороссийске на футбольных стадионах. Съёмочной группе еще предстоит экспедиция в Лондон, но основная работа завершена, и Данила Козловский уже приступил к монтажу картины.
В фильме также снялись Владимир Ильин
, Андрей Смоляков
, Ольга Зуева
, Ирина Горбачёва
.
Премьера ленты «Тренер» намечена на 19 апреля 2018 года
, накануне Чемпионата мира по футболу, который впервые пройдёт в России.
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