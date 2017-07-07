Фелисити Джонс сыграет главную роль в «Лебедином озере»

Фелисити Джонс
сыграет главную роль в масштабной картине, вдохновлённой сюжетом балета «Лебединое озеро», сообщает Variety.
Режиссёром ленты выступит Лука Гуаданьино
(«Большой всплеск»
). Известно, что в основу сценария ляжет история, рассказанная в одноимённом балете, при этом в картине не будет танцевальных элементов и театральной атрибутики. В центре сюжета прекрасная принцесса Одетта, которая под действием злых чар днём превращается в лебедя, а к привычному облику возвращается только по ночам. Заклятие может быть разрушено лишь любовью принца Зигфрида.
Фелисити Джонс достанется роль Одетты. В проекте заинтересованы несколько студий, среди которых Paramount, TriStar и Universal. Продюсирует фильм компания Mandeville Films. Сроки работ над фильмом пока не уточняются.
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