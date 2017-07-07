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«Футураму» ждёт перезапуск

7 июля
2017 год

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7 июля 2017
Дэвид Коэн, один из создателей мультсериала «Футурама», сообщил, что шоу вернётся на экраны в новом формате, сообщает NME.

«Футураму» ждёт перезапуск

По словам Коэна, это будет не полнометражный фильм и даже не новый, восьмой, сезон, поклонников ждёт «нечто иное». СМИ предполагают, что новое шоу станет сатирической отсылкой к «Футураме». В каком именно формате оно будет выходить — пока неизвестно.

«Я обещаю, что вы узнаете больше о проекте этим летом, я не шучу», — заявил Коэн, добавив, что не может раскрыть остальных подробностей.

Американская космическая сатирическая эпопея «Футурама» начала выходить на телеэкраны в 1999 году. Всего за семь сезонов было показано 140 серий.
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