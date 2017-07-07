«Футураму» ждёт перезапуск

Дэвид Коэн, один из создателей мультсериала «Футурама», сообщил, что шоу вернётся на экраны в новом формате, сообщает NME
.
По словам Коэна, это будет не полнометражный фильм и даже не новый, восьмой, сезон, поклонников ждёт «нечто иное»
. СМИ предполагают, что новое шоу станет сатирической отсылкой к «Футураме». В каком именно формате оно будет выходить — пока неизвестно.
«Я обещаю, что вы узнаете больше о проекте этим летом, я не шучу»
, — заявил Коэн, добавив, что не может раскрыть остальных подробностей.
Американская космическая сатирическая эпопея «Футурама» начала выходить на телеэкраны в 1999 году. Всего за семь сезонов было показано 140 серий.
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