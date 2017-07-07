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Новый фильм Энга Ли «Близнец» обзавёлся датой релиза

7 июля
2017 год

Новости кино >>
7 июля 2017
Триллер Энга Ли «Близнец» обзавёлся датой релиза, а значит, дело двинулось. Премьера картины с Уиллом Смитом в главной роли намечена на 4 октября 2019 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Новый фильм Энга Ли «Близнец» обзавёлся датой релиза

Главный герой фильма - стареющий убийца, который пытается начать новую жизнь, завязав с прошлым, но встречает необычное препятствие в виде собственного клона. Только «Близнец» на 25 лет моложе героя и находится на пике своих физических возможностей.

Отметим, что запуск проекта в разработку откладывался на протяжении 20 лет. К фильму присматривались различные режиссёры, но никто так и не решился экранизировать сценарий. В апреле стало известно, что «Близнецом» занялся Энг Ли, вооружившись последними технологиями. На главную роль, а точнее роли, утвердили 48-летнего Уилла Смита, которого в фильме «омолодят» на 25 лет.
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Новый фильм Энга Ли «Близнец» обзавёлся датой релиза фотографии
Новый фильм Энга Ли «Близнец» обзавёлся датой релиза фотографии
Новый фильм Энга Ли «Близнец» обзавёлся датой релиза фотографии
Новый фильм Энга Ли «Близнец» обзавёлся датой релиза фотографии
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