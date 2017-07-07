Новый фильм Энга Ли «Близнец» обзавёлся датой релиза

Триллер Энга Ли
«Близнец» обзавёлся датой релиза, а значит, дело двинулось. Премьера картины с Уиллом Смитом
в главной роли намечена на 4 октября 2019 года, сообщает The Hollywood Reporter.
Главный герой фильма - стареющий убийца, который пытается начать новую жизнь, завязав с прошлым, но встречает необычное препятствие в виде собственного клона. Только «Близнец» на 25 лет моложе героя и находится на пике своих физических возможностей.
Отметим, что запуск проекта в разработку откладывался на протяжении 20 лет. К фильму присматривались различные режиссёры, но никто так и не решился экранизировать сценарий. В апреле стало известно, что «Близнецом» занялся Энг Ли, вооружившись последними технологиями. На главную роль, а точнее роли, утвердили 48-летнего Уилла Смита, которого в фильме «омолодят» на 25 лет.
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