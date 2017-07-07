Режиссёром перезапуска хоррора «Проклятие» станет Николас Песке

Николас Песке
занял режиссёрское кресло перезагрузки серии хорроров «Проклятие»
. Он же займётся написанием сценариев фильмов, сообщает Deadline.
Первый американский ремейк вышел в 2004 году. В центре сюжета была студентка в исполнении Сары Мишель Геллар
, которая переезжает в Токио и там знакомится не только с местной культурой, но и с духами мертвецов. В 2006 году вышел сиквел, а триквел появился сразу на видео, минуя кинотеатры. Японский оригинал Ju-On насчитывает девять полнометражных фильмов.
Над сценарием перезапуска поработал Джефф Булер («Полуночный экспресс»
). Николас Песке успел отметиться независимой лентой «Глаза моей матери», премьера которой состоялась на фестивале Санденс .
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