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Режиссёром перезапуска хоррора «Проклятие» станет Николас Песке

7 июля
2017 год

Новости кино >>
7 июля 2017
Николас Песке занял режиссёрское кресло перезагрузки серии хорроров «Проклятие». Он же займётся написанием сценариев фильмов, сообщает Deadline.

Режиссёром перезапуска хоррора «Проклятие» станет Николас Песке

Первый американский ремейк вышел в 2004 году. В центре сюжета была студентка в исполнении Сары Мишель Геллар, которая переезжает в Токио и там знакомится не только с местной культурой, но и с духами мертвецов. В 2006 году вышел сиквел, а триквел появился сразу на видео, минуя кинотеатры. Японский оригинал Ju-On насчитывает девять полнометражных фильмов.

Над сценарием перезапуска поработал Джефф Булер («Полуночный экспресс»). Николас Песке успел отметиться независимой лентой «Глаза моей матери», премьера которой состоялась на фестивале Санденс .
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Режиссёром перезапуска хоррора «Проклятие» станет Николас Песке фотографии
Режиссёром перезапуска хоррора «Проклятие» станет Николас Песке фотографии
Режиссёром перезапуска хоррора «Проклятие» станет Николас Песке фотографии
Режиссёром перезапуска хоррора «Проклятие» станет Николас Песке фотографии
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№ 1
Неравнодушная к кино   7.07.2017 - 18:03
"Прибыльную франшизу ждёт ребут..." А можно эту фразу на русском языке написать? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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