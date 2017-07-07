Селма Блэр сыграет гламурную стриптизёршу в ремейке «Смертельного влечения»

Селма Блэр
сыграет в ТВ-ремейке фильма 1988 года «Смертельное влечение»
, сообщает Deadline.
Перезапуск планируют снимать в жанре чёрной комедии, события сериала будут развиваться в наши дни. По сюжету Веронике Сойер (Грейс Виктория Кокс) придётся столкнуться с совсем другой, но столь же отвратительной группой девушек с одинаковым именем Хизер. Блэр досталась роль гламурной и грубой стриптизёрши Джейд - мачехи одной из Хизер, которая коротает время в ожидании кончины своего богатого 82-летнего мужа.
Оригинальный фильм рассказывал о девушке Веронике и её друге, которые расправляются с заносчивыми одноклассниками, не принимающих их в своё общество. Главные роли в нём сыграли Вайнона Райдер
и Кристиан Слэйтер
.
Над перезапуском работает Paramount Network, а релиз ожидается в 2018 году.
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