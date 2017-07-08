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Дилан О'Брайен и Майкл Китон мстят злодеям в трейлере боевика «Наёмник»

8 июля
2017 год

Новости кино >>
8 июля 2017
Появился первый трейлер боевика «Наёмник», сообщает пресс-служба Централ Партнершип. Главные роли в ленте исполнили Дилан О’Брайен и Майкл Китон.



В центре сюжета истории 23-летний парень по имени Митч (Дилан О’Брайен), который почти десять лет назад потерял родителей. Недавно с героем случается ещё одно несчастье, он теряет последнего близкого человека: его невеста стала жертвой атаки террористов. ЦРУ предлагает одержимому местью парню присоединиться к группе специалистов по секретным операциям. Тренером и куратором Митча становится хладнокровный ветеран Стэн Хёрли (Майкл Китон). Вместе им предстоит остановить опаснейшего врага – агента Призрака, бывшего ученика Стэна, который стремится развязать Третью мировую на Ближнем Востоке.

Сценарий фильма основан на романе Винса Флинна из серии о наёмнике ЦРУ Митче Рэппе. Режиссёром стал Майкл Куэста, ранее работавший над сериалами «Родина», «Миллиарды» и другими.

Премьера «Наёмника» в российском прокате состоится 14 сентября.
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Дилан О'Брайен и Майкл Китон мстят злодеям в трейлере боевика «Наёмник» фотографии
Дилан О'Брайен и Майкл Китон мстят злодеям в трейлере боевика «Наёмник» фотографии
Дилан О'Брайен и Майкл Китон мстят злодеям в трейлере боевика «Наёмник» фотографии
Дилан О'Брайен и Майкл Китон мстят злодеям в трейлере боевика «Наёмник» фотографии
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