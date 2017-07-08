Дилан О'Брайен и Майкл Китон мстят злодеям в трейлере боевика «Наёмник»

В центре сюжета истории 23-летний парень по имени Митч (Дилан О’Брайен), который почти десять лет назад потерял родителей. Недавно с героем случается ещё одно несчастье, он теряет последнего близкого человека: его невеста стала жертвой атаки террористов. ЦРУ предлагает одержимому местью парню присоединиться к группе специалистов по секретным операциям. Тренером и куратором Митча становится хладнокровный ветеран Стэн Хёрли (Майкл Китон). Вместе им предстоит остановить опаснейшего врага – агента Призрака, бывшего ученика Стэна, который стремится развязать Третью мировую на Ближнем Востоке.
Сценарий фильма основан на романе Винса Флинна из серии о наёмнике ЦРУ Митче Рэппе. Режиссёром стал Майкл Куэста, ранее работавший над сериалами «Родина», «Миллиарды» и другими.
Премьера «Наёмника» в российском прокате состоится 14 сентября.
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