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Рэндалл Парк узрит Человека-муравья

8 июля
2017 год

Новости кино >>
8 июля 2017
Рэндалл Парк присоединился к актёрскому составу сиквела фильма Marvel и Disney «Человек-муравей», главную роль в котором исполняет Пол Радд.

Рэндалл Парк узрит Человека-муравья

Сюжет продолжения под названием «Человек-муравей и Оса» пока держится в тайне. Известно, что во второй части к своим ролям вернутся Майкл Дуглас и Майкл Пенья. Роль красотки Осы исполнит Эванджелин Лилли. А вот какая роль уготована для Рэндалла Парка, не уточняется.

Премьера блокбастера «Человек-муравей и Оса» намечена на 8 июля 2018 года.
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Рэндалл Парк узрит Человека-муравья фотографии
Рэндалл Парк узрит Человека-муравья фотографии
Рэндалл Парк узрит Человека-муравья фотографии
Рэндалл Парк узрит Человека-муравья фотографии
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