Рэндалл Парк узрит Человека-муравья

Рэндалл Парк
присоединился к актёрскому составу сиквела фильма Marvel и Disney «Человек-муравей»
, главную роль в котором исполняет Пол Радд
.
Сюжет продолжения под названием «Человек-муравей и Оса» пока держится в тайне. Известно, что во второй части к своим ролям вернутся Майкл Дуглас
и Майкл Пенья
. Роль красотки Осы исполнит Эванджелин Лилли
. А вот какая роль уготована для Рэндалла Парка, не уточняется.
Премьера блокбастера «Человек-муравей и Оса» намечена на 8 июля 2018 года
.
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