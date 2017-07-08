Фонд кино подвёл итоги первого полугодия 2017 года

Фонд кино опубликовал
на своём сайте итоги первого полугодия 2017 года, сделав вывод, что российский рынок кинопроката продемонстрировал за шесть месяцев уверенный рост.
По данным Фонда, совокупный бокс-офис национального кинопрокатного рынка увеличился на 14% и составил 29,4 млрд рублей. В кинотеатрах страны было продано 115,3 млн билетов, что на 15% выше показателей первых шести месяцев прошлого года. Кассовые сборы российских фильмов за это время превысили 6,5 млрд рублей, в то время как совокупные сборы российского кино в 2016 году составили 8,6 млрд рублей (и это стало самым высоким показателем в истории современного российского кино).
По итогам исследования также стало известно, что отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрело на 4.3 млн зрителей больше, чем за аналогичный период 2016 года (прирост 19%).
Рост рынка произошел на фоне увеличения количества сеансов. Средние сборы российского фильма на территории страны в первом полугодии возросли на 20% и составили 51,6 млн рублей. Средние сборы иностранного фильма составили 92,3 млн рублей, что на 7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.
В 20-ку фильмов, которые привлекли наибольшее внимание зрительской аудиторию вошли российские ленты «Викинг»
(3 место), «Притяжение»
(6 место), «Три богатыря и морской царь»
(9 место), а также «Время первых»
(16 место).
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