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В Москве стартует Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF

8 июля
2017 год

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8 июля 2017
С 20 по 23 июля в московском «Электротеатре Станиславский» пройдет II Международный фестиваль экспериментального кино (MIEFF). Показы также состоятся в музее «Гараж» и на острове «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге.

В Москве стартует Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF

Кинофестиваль MIEFF представит работы кинематографистов и видеохудожников, работающих на стыке художественных практик. Его задача — способствовать развитию экспериментального кино как пространства взаимодействия кинематографа, музыки, театра и современного искусства.

Церемония открытия будет посвящена истории мирового экспериментального кинематографа. Зрители увидят перформанс режиссёра Дмитрия Волкострелова в сотрудничестве с MIEFF. Фильмом открытия выбрана работа EXPRMNTL режиссёра Брехта Дебакера, рассказывающая об истории легендарного фестиваля авангардного кино в Бельгии и о жанре экспериментального фильма в целом.



Всего в конкурсной программе будут представлены 30 фильмов из России, Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Латвии, Ливана, Марокко, Нидерландов, Норвегии, США, Таиланда, Тайваня, Туниса, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Полная программа представлена на сайте MIEFF.

В конце фестиваля жюри, в составе которого кинокритик Борис Нелепо, экс-директор ЦПКиО имени Горького Ольга Захарова, видеохудожник Виктор Алимпиев и куратор выставочного отдела фонда V-A-C Екатерина Чучалина, объявит имена победителей.
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В Москве стартует Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF фотографии
В Москве стартует Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF фотографии
В Москве стартует Международный фестиваль экспериментального кино MIEFF фотографии
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