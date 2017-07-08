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Александр Яценко и Александр Хант получили призы в Карловых Варах

8 июля
2017 год

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8 июля 2017
Российский актер Александр Яценко за свою работу в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия» получил приз за лучшую мужскую роль на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, сообщается в официальном Twitter смотра.

Александр Яценко и Александр Хант получили призы в Карловых Варах

Яценко сыграл врача скорой помощи, который переживает кризис семейных отношений. В июне за роль в «Аритмия» актер уже был отмечен наградой российского фестиваля «Кинотавр», где фильм Хлебникова получил гран-при.

Главный приз фестиваля в Карловых Варах достался чешской картине Вацлава Кадрнки «Маленький крестоносец», рассказывающей о маленьком мальчике Яне, сбежавшем из дома. Специальный приз жюри достался ленте «Мужчины не плачут» боснийского режиссера Алана Држевича. Лучшим режиссером был признан Петер Бебяк за криминальную драму «Черта». Женскими актерскими наградами отмечены Ювита Будник и Элиэн Эмихар, сыгравшие в фильме «Птицы поют в Кигали».


В другой конкурсной программе «К Востоку от Запада» главный приз достался российской картине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» дебютанта Александра Ханта. Фильм рассказывает о бывшем детдомовце Витьке Чеснокове, который отвозит своего неожиданно объявившегося отца-зэка в дом инвалидов. Главные роли в фильме сыграли Евгений Ткачук и Алексей Серебряков.
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АритмияКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

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