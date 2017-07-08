Александр Яценко и Александр Хант получили призы в Карловых Варах

Российский актер Александр Яценко
за свою работу в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия»
получил приз за лучшую мужскую роль на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, сообщается в официальном Twitter смотра.
Яценко сыграл врача скорой помощи, который переживает кризис семейных отношений. В июне за роль в «Аритмия» актер уже был отмечен наградой российского фестиваля «Кинотавр», где фильм Хлебникова получил гран-при.
Главный приз фестиваля в Карловых Варах достался чешской картине Вацлава Кадрнки «Маленький крестоносец»
, рассказывающей о маленьком мальчике Яне, сбежавшем из дома. Специальный приз жюри достался ленте «Мужчины не плачут»
боснийского режиссера Алана Држевича
. Лучшим режиссером был признан Петер Бебяк
за криминальную драму «Черта»
. Женскими актерскими наградами отмечены Ювита Будник
и Элиэн Эмихар
, сыгравшие в фильме «Птицы поют в Кигали»
.
В другой конкурсной программе «К Востоку от Запада» главный приз достался российской картине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
дебютанта Александра Ханта
. Фильм рассказывает о бывшем детдомовце Витьке Чеснокове, который отвозит своего неожиданно объявившегося отца-зэка в дом инвалидов. Главные роли в фильме сыграли Евгений Ткачук
и Алексей Серебряков
.
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