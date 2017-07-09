Сэмюэл Л. Джексон
вернётся к роли Ника Фьюри - организатор Мстителей появится в ленте «Капитан Марвел» с Бри Ларсон
в главной роли.
Актёр заключил с Disney и Marvel контракт на исполнение роли шефа ЩИТа в девяти полнометражных картинах. С момента своего дебюта в «Железном Человеке»
в 2008 году, Сэмюэл Л. Джексон появился в шести фильмах, после чего исчез и не появлялся в Marvel со времён блокбастера «Мстители: Эра Альтрона»
.
Поклонники персонажа задались вопросом, когда же вернётся Фьюри. Как выяснилось, нескоро - ближайшим фильмом с участием песронажа станет «Капитан Марвел», премьера которого намечена на 2019 год.
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