Умер актёр Нельсан Эллис из сериала «Настоящая кровь»

Американский актёр Нельсан Эллис
, который сыграл в популярном сериале «Настоящая кровь»
, умер в возрасте 39 лет от сердечной недостаточности, сообщает The Independent со ссылкой на его менеджера Эмили Сейнс.
«Он обладал замечательным талантом, его слова и деяния навсегда останутся в нашей памяти»
, — сказала помощница Эллиса. О смерти актёра стало известно в субботу, 8 июля.
Эллис стал известен после роли харизматичного персонажа Лавайетта Рейнольдса в сериале «Настоящая кровь», рассказывающем о жизни вампиров в современном обществе.
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