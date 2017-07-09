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Джон Карпентер и телеканал Syfy разрабатывают сериал про Хэллоуин

9 июля
2017 год

Новости кино >>
9 июля 2017
«Мастер ужаса» Джон Карпентер работает над созданием нового сериала, сообщает The Hollywood Reporter.

Джон Карпентер и телеканал Syfy разрабатывают сериал про Хэллоуин

Компания кинематографиста Carpenter совместно King Storm King Productions готовится к съёмкам новой многосерийной жуткой истории для телеканала Syfy. Сериал будет носить название Tales for Halloween Night («Сказки для ночи Хэллоуина»).

Сюжет будет основан на серии графических новелл Карпентера, в которых представлены различные истории ужасов как от уже известных писателей, так и от новых авторов. Карпентер выступит в качестве продюсера сериала. Сейчас создатели шоу ищут сценаристов.

Параллельно Джон Карпентер займётся ещё одним сериалом, уже совместно с Universal Cable Productions. Проект под названием «Тёмная сторона» станет экранизацией серии книг Саймона Грина о частном детективе Джоне Тейлоре, который обладает способностью находить пропавшие вещи.
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Джон Карпентер и телеканал Syfy разрабатывают сериал про Хэллоуин фотографии
Джон Карпентер и телеканал Syfy разрабатывают сериал про Хэллоуин фотографии
Джон Карпентер и телеканал Syfy разрабатывают сериал про Хэллоуин фотографии
Джон Карпентер и телеканал Syfy разрабатывают сериал про Хэллоуин фотографии
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