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Фонд кино выделит деньги на второго «Жениха» и байопик Учителя про Цоя

1 августа
2017 год

Новости кино >>
1 августа 2017
Фонд кино опубликовал список проектов компаний, не входящих в число лидеров отечественного производства, который получат финансовую поддержку. Из 57 проектов, представленных на питчинге 20 июля, субсидию получат только 35.

Фонд кино выделит деньги на второго «Жениха» и байопик Учителя про Цоя

На полностью безвозвратной основе будет поддержано только четыре проекта. Это «Путешествие в Индию» Олега Степченко, мультфильм «Снежная королева 4», анимационный проект «Телефоны» студии «Водород», работавшей над «Притяжением» и «Напарником», и военную драму «Братство» от Мастерской Павла Лунгина. На условиях 100%-ного возврата будет поддержано два проекта – вторая часть мультфильма «Волки и овцы» и картина «Созвездие Марии», которая сейчас находится на этапе пост-продакшна. По смешанной схеме деньги будут выделены двум проектам Алексея Учителя«Цой» и «Стрельцов», «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Кольская сверхглубокая» Романа Каримова, хорроры «Тварь», который продюсирует Илья Стюарт, «Лес рук и зубов», участие в производстве которого принимает Игорь Толстунов, «Озеро мертвых: Русалка», которым занимается компания Джаника Файзиева и другие ленты. Обо всех проектах, получивших поддержку Фонда кино, вы можете прочитать здесь.

Также попечительский совет Фонда выделит средства на ранее анонсированные проекты – «Черновик» (компания «Новые люди»), «Танкисты» («Марс Медиа»), «Семь пар нечистых» (киностудия «Арк-фильм»), «Крымский мост» (студия «8 рядов») и «Вратарь галактики» (студия «Бонанза»).

Кроме того, на условиях 100%-ного возврата будет поддержана разработка нового фильма Александра Миндадзе «Паркет», которому ранее министерство культуры РФ отказало в финансировании.
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фильмы
Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращениеВратарь ГалактикиНапарникПритяжениеТ-34

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