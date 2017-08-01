Фонд кино выделит деньги на второго «Жениха» и байопик Учителя про Цоя

Фонд кино опубликовал список проектов компаний, не входящих в число лидеров отечественного производства, который получат финансовую поддержку. Из 57 проектов, представленных на питчинге 20 июля, субсидию получат только 35.
На полностью безвозвратной основе будет поддержано только четыре проекта. Это «Путешествие в Индию» Олега Степченко
, мультфильм «Снежная королева 4»
, анимационный проект «Телефоны»
студии «Водород», работавшей над «Притяжением»
и «Напарником»
, и военную драму «Братство»
от Мастерской Павла Лунгина
. На условиях 100%-ного возврата будет поддержано два проекта – вторая часть мультфильма «Волки и овцы»
и картина «Созвездие Марии»
, которая сейчас находится на этапе пост-продакшна. По смешанной схеме деньги будут выделены двум проектам Алексея Учителя
– «Цой»
и «Стрельцов»
, «Гипноз» Валерия Тодоровского
, «Кольская сверхглубокая» Романа Каримова
, хорроры «Тварь»
, который продюсирует Илья Стюарт
, «Лес рук и зубов»
, участие в производстве которого принимает Игорь Толстунов
, «Озеро мертвых: Русалка»
, которым занимается компания Джаника Файзиева
и другие ленты. Обо всех проектах, получивших поддержку Фонда кино, вы можете прочитать здесь
.
Также попечительский совет Фонда выделит средства на ранее анонсированные проекты – «Черновик»
(компания «Новые люди»), «Танкисты»
(«Марс Медиа»), «Семь пар нечистых»
(киностудия «Арк-фильм»), «Крымский мост»
(студия «8 рядов») и «Вратарь галактики»
(студия «Бонанза»).
Кроме того, на условиях 100%-ного возврата будет поддержана разработка нового фильма Александра Миндадзе «Паркет»
, которому ранее министерство культуры РФ отказало в финансировании.
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