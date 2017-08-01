Создатели фильма «На районе» получили компенсацию за съемки в Приморье

Первая в России субсидия на возмещение затрат организациям кинематографии (рибейт) выплачена в Приморском крае кинокомпании «Марс медиа», снявшей во Владивостоке фильм «На районе», сообщается на сайте Фонда кино.
Размер компенсации не называется. Фильм «На районе»
– режиссерский дебют актрисы и модели Ольги Зуевой
. Она же сыграла в нем одну из главных ролей. Кроме нее в картине также снялся Данила Козловский
.
Приморский край стал первым регионом России, в котором в 2016 году было принято постановление о предоставлении субсидий организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории региона. Сейчас в Приморье идет подготовка к съемкам двух крупных российских проектов – художественного и документального. Съемки художественного фильма кинокомпании Good story media под рабочим названием «На край света»
пройдут во Владивостоке в середине августа. В сентябре на островах залива Петра Великого будет работать международная съемочная группа масштабного документального проекта «Фатеич и море»
. Идет поиск локаций для двух азиатских проектов, съемки которых запланированы на 2018 год.
Региональная кинокомиссия занимается организацией съемочного процесса на территории Владивостока и других городов Приморья. В крае появляется съемочное кинооборудование, которое предоставляется российским компаниям на льготных условиях. Кинокомиссия Приморского края реализует партнерскую программу, участники которой – гостиницы, транспортные компании, кейтеринговые компании и др. – предоставляют съемочным группам скидки до 50% на свои услуги.
В ноябре 2016 года создание кинокомиссии в Приморском крае подержал Фонд кино. Тогда же было объявлено, что на рибейты правительство региона заложило в бюджет сумму в размере 5 млн рублей.
По результатам прошедшего в июле питчинга компаний, не входящих в число лидеров отечественного кинопроизводства, Фонд кино поддержал три проекта, съемки которых будут осуществляться во Владивостоке. Это комедия «Энский Робинзон»
компании «2Д Целлулоид», главные роли в которой исполнят Александр Паль
и Михаил Ефремов
. Съемки картины начнутся уже в августе. В сентябре будет запущена комедия «Русские»
продюсеров Георгия Шабанова
и Резо Гигинеишвили
. На февраль 2018 года запланированы съемки спортивной драмы «Один вдох»
кинокомпании «Общественное Мнение». Режиссером выступит Елена Хазанова
, главные роли сыграют Виктория Исакова
и Евгений Миронов
.
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