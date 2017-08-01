Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Создатели фильма «На районе» получили компенсацию за съемки в Приморье

1 августа
2017 год

Новости кино >>
1 августа 2017
Первая в России субсидия на возмещение затрат организациям кинематографии (рибейт) выплачена в Приморском крае кинокомпании «Марс медиа», снявшей во Владивостоке фильм «На районе», сообщается на сайте Фонда кино.

Создатели фильма «На районе» получили компенсацию за съемки в Приморье

Размер компенсации не называется. Фильм «На районе» – режиссерский дебют актрисы и модели Ольги Зуевой. Она же сыграла в нем одну из главных ролей. Кроме нее в картине также снялся Данила Козловский.

Приморский край стал первым регионом России, в котором в 2016 году было принято постановление о предоставлении субсидий организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории региона. Сейчас в Приморье идет подготовка к съемкам двух крупных российских проектов – художественного и документального. Съемки художественного фильма кинокомпании Good story media под рабочим названием «На край света» пройдут во Владивостоке в середине августа. В сентябре на островах залива Петра Великого будет работать международная съемочная группа масштабного документального проекта «Фатеич и море». Идет поиск локаций для двух азиатских проектов, съемки которых запланированы на 2018 год.

Региональная кинокомиссия занимается организацией съемочного процесса на территории Владивостока и других городов Приморья. В крае появляется съемочное кинооборудование, которое предоставляется российским компаниям на льготных условиях. Кинокомиссия Приморского края реализует партнерскую программу, участники которой – гостиницы, транспортные компании, кейтеринговые компании и др. – предоставляют съемочным группам скидки до 50% на свои услуги.

В ноябре 2016 года создание кинокомиссии в Приморском крае подержал Фонд кино. Тогда же было объявлено, что на рибейты правительство региона заложило в бюджет сумму в размере 5 млн рублей.

По результатам прошедшего в июле питчинга компаний, не входящих в число лидеров отечественного кинопроизводства, Фонд кино поддержал три проекта, съемки которых будут осуществляться во Владивостоке. Это комедия «Энский Робинзон» компании «2Д Целлулоид», главные роли в которой исполнят Александр Паль и Михаил Ефремов. Съемки картины начнутся уже в августе. В сентябре будет запущена комедия «Русские» продюсеров Георгия Шабанова и Резо Гигинеишвили. На февраль 2018 года запланированы съемки спортивной драмы «Один вдох» кинокомпании «Общественное Мнение». Режиссером выступит Елена Хазанова, главные роли сыграют Виктория Исакова и Евгений Миронов.

Фото: кинокомпания «Марс Медиа»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Резо ГигинеишвилиМихаил ЕфремовОльга Зуева (II)Виктория ИсаковаДанила КозловскийЕвгений МироновАлександр ПальЕлена ХазановаГеоргий Шабанов
фильмы
На районе

фотографии >>
Создатели фильма «На районе» получили компенсацию за съемки в Приморье фотографии
Создатели фильма «На районе» получили компенсацию за съемки в Приморье фотографии
Создатели фильма «На районе» получили компенсацию за съемки в Приморье фотографии
Создатели фильма «На районе» получили компенсацию за съемки в Приморье фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Жанна Моро
31 июля ушла из жизни актриса Жанна Моро.
Сэм Шепард
27 июля ушёл из жизни актёр Сэм Шепард.

День рождения >>

Анатолий Белый
Максим Виноградов (II)
Алексей Глазырин
Ивар Калныньш
Ксения Кутепова
Полина Кутепова
Лилия Мэй
Поля Полякова
Георгий Тесля-Герасимов
Демиан Бишир
Джесс Боррего
Дом ДеЛуис
Джанкарло Джаннини
Джейсон Момоа
Эдуардо Норьега (II)
Джек О'Коннелл
все родившиеся 1 августа >>

Афиша кино >>

Охранник
боевик
Болгария, США, 2017
Похищение
триллер
США, 2016
Теснота
драма
Россия, 2017
Ветреная река
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, 2017
Леди Макбет
драма
Великобритания, 2016
Тёмная башня
триллер, фэнтези
США, 2017
Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью