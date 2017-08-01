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На фестивале КРОК-2017 покажут мультфильм Игоря Ковалёва «До любви»

1 августа
2017 год

Новости кино >>
1 августа 2017
Сформирована программа XXIV Международного фестиваля анимационных фильмов «КРОК», сообщили организаторы смотра.

На фестивале КРОК-2017 покажут мультфильм Игоря Ковалёва «До любви»

Оргкомитет фестиваля получил 972 картины из 54 стран мира. Из них в конкурсную программу КРОК-2017 было отобрано 140 фильмов из 36 стран, включая Россию, Великобританию, США, Германию, Испанию, Нидерланды, Польшу, Францию и Японию. В частности, за призы поборются мультфильмы «До любви» Игоря Ковалёва, «Два трамвая» Светланы Андриановой и «Среди чёрных волн» Анны Будановой.

В селекционной комиссии в этом году приняли участие режиссёры Светлана Филиппова, Светлана Разгуляева, Андрей Золотухин, Михаил Тумеля, Олег Ужинов, а также программный директор «КРОКа» Алик Шпилюк.

В этом году «КРОК» состоится с 13 по 21 сентября и пройдёт по маршруту: Москва-Углич-Мышкин-Петрозаводск-Валаам-Санкт-Петербург.
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