На фестивале КРОК-2017 покажут мультфильм Игоря Ковалёва «До любви»

Сформирована программа XXIV Международного фестиваля анимационных фильмов «КРОК»
, сообщили организаторы смотра.
Оргкомитет фестиваля получил 972
картины из 54
стран мира. Из них в конкурсную программу КРОК-2017 было отобрано 140
фильмов из 36
стран, включая Россию, Великобританию, США, Германию, Испанию, Нидерланды, Польшу, Францию и Японию. В частности, за призы поборются мультфильмы «До любви» Игоря Ковалёва
, «Два трамвая» Светланы Андриановой
и «Среди чёрных волн» Анны Будановой
.
В селекционной комиссии в этом году приняли участие режиссёры Светлана Филиппова
, Светлана Разгуляева
, Андрей Золотухин
, Михаил Тумеля
, Олег Ужинов
, а также программный директор «КРОКа» Алик Шпилюк
.
В этом году «КРОК» состоится с 13 по 21 сентября
и пройдёт по маршруту: Москва-Углич-Мышкин-Петрозаводск-Валаам-Санкт-Петербург.
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