Завершились съёмки сериала «А.Л.Ж.И.Р.»

История охватывает период с 1938 по 1945 год. В центре сюжета жена авиаконструктора Ольга Павлова (Екамасова), арестованная как ЧСИР (член семьи изменника родины), и София Тер-Ашатурова (Гусева) – выдающаяся оперная певица, задержанная по доносу. Вместе героиням предстоит сражаться не только с тяготами арестантской жизни, но и с интригами внутри женской колонии.
«Я впервые была в киноэкспедиции так долго. Обычно в выходные всегда езжу в Москву. А здесь же специально не возвращалась в социум почти 3 месяца. Я хотела разучиться "хотеть быть красивой, быть чистой, городской". Женщины, про которых мы снимали этот фильм жили в жутких условиях. У них не было зоны комфорта. Была просто "Зона". Мы делали фильм про жестокий режим 1937-1945 годов. Режим, который уничтожил целые семьи, обезличил людей и стёр целые жизни. И всё это через призму женских судеб. Очень надеюсь, что нам удалось» – рассказала о съёмках исполнительница одной из главных ролей Дарья Екамасова.
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