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Бамблби поселился в Калифорнии

1 августа
2017 год

Новости кино >>
1 августа 2017
Согласно информации сайта Deadline Hollywood, в Калифорнии стартовали съёмки «Бамблби», представляющего собой спин-офф «Трансформеров».

Бамблби поселился в Калифорнии

Действие картины развернётся в небольшом курортном калифорнийском городке образца 1987 года, где поломанный и потрёпанный Бамблби будет скрываться на свалке металлолома. Однажды его находит девушка-подросток Чарли (Хейли Стейнфилд), подрабатывающая механиком в гараже. Когда она восстанавливает его, то выясняется, что это не обычный автомобиль.

Помимо Стейнфилд, в съёмках принимают участие Памела Адлон (мать Чарли), Джон Сина, Кеннет Чой, Стивен Шнайдер, Хорхе Лендеборг мл. (приятель Чарли), Джейсон Дракер, Рикардо Хойос, Эбби Куин, Рэйчел Кроу и Грейси Дзинни. Режиссёрское кресло занял Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае»), для которого лента станет дебютом в игровом кино. Продюсерами числятся Лоренцо ди Бонавентура и Майкл Бэй, исполнительными продюсерами – Стивен Спилберг, Брайан Голднер, Марк Вахрадян и Крис Бригэм.

«Бамблби» выйдет в американский прокат 21 декабря 2018 года, что необычно для данной серии, поскольку все предыдущие части дебютировали на экранах в конце июня или в самом начале июля. Впрочем, и новый блокбастер должен был стартовать в июне, но руководство студии Paramount Pictures решило иначе. Это приведёт к тому, что соперниками картины станут «Аквамен», продюсерский проект Питера Джексона «Смертные машины», мультфильм о Человеке-пауке, музыкальный байопик о Фредди Меркюри и группе Queen «Богемская рапсодия» и семейное кино «Мэри Поппинс возвращается».
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