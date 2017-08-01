Бамблби поселился в Калифорнии

Согласно информации сайта Deadline Hollywood, в Калифорнии стартовали съёмки «Бамблби»
, представляющего собой спин-офф «Трансформеров»
.
Действие картины развернётся в небольшом курортном калифорнийском городке образца 1987 года, где поломанный и потрёпанный Бамблби будет скрываться на свалке металлолома. Однажды его находит девушка-подросток Чарли (Хейли Стейнфилд
), подрабатывающая механиком в гараже. Когда она восстанавливает его, то выясняется, что это не обычный автомобиль.
Помимо Стейнфилд, в съёмках принимают участие Памела Адлон
(мать Чарли), Джон Сина
, Кеннет Чой
, Стивен Шнайдер
, Хорхе Лендеборг мл.
(приятель Чарли), Джейсон Дракер
, Рикардо Хойос
, Эбби Куин
, Рэйчел Кроу
и Грейси Дзинни
. Режиссёрское кресло занял Трэвис Найт
(«Кубо. Легенда о самурае»
), для которого лента станет дебютом в игровом кино. Продюсерами числятся Лоренцо ди Бонавентура
и Майкл Бэй
, исполнительными продюсерами – Стивен Спилберг
, Брайан Голднер
, Марк Вахрадян
и Крис Бригэм
.
«Бамблби» выйдет в американский прокат 21 декабря 2018
года, что необычно для данной серии, поскольку все предыдущие части дебютировали на экранах в конце июня или в самом начале июля. Впрочем, и новый блокбастер должен был стартовать в июне, но руководство студии Paramount Pictures решило иначе. Это приведёт к тому, что соперниками картины станут «Аквамен»
, продюсерский проект Питера Джексона «Смертные машины»
, мультфильм о Человеке-пауке, музыкальный байопик о Фредди Меркюри
и группе Queen «Богемская рапсодия»
и семейное кино «Мэри Поппинс возвращается»
.
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