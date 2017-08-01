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1 августа 2017
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К Дженнифер Лоуренс заявились незваные гости
К Дженнифер Лоуренс заявились незваные гости
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Новости кино >>
1 августа 2017
Опубликован локализованный тизер психологического триллера
Даррена Аронофски «Мама»
.
По сюжету отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.
Главные роли в новой работе
Аронофски
исполнили
Дженнифер Лоуренс
и
Хавьер Бардем
. В картине также заняты
Мишель Пфайффер
,
Эд Харрис
,
Кристен Уиг
и
Домнал Глисон
.
Фильм в прокате с
14 сентября
.
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