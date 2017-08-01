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К Дженнифер Лоуренс заявились незваные гости

1 августа
2017 год

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1 августа 2017
Опубликован локализованный тизер психологического триллера Даррена Аронофски «Мама».



По сюжету отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.

Главные роли в новой работе Аронофски исполнили Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем. В картине также заняты Мишель Пфайффер, Эд Харрис, Кристен Уиг и Домнал Глисон.

Фильм в прокате с 14 сентября.
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