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Под Ярославль прилетели «Мертвые ласточки»

10 августа
2017 год

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10 августа 2017
Киностудия Горького начала съемки мистического триллера «Мертвые ласточки» режиссера-дебютанта Натальи Першиной. В прошлом году лента получала финансирование министерства культуры РФ. Художественным руководителем проекта выступает режиссер «Экипажа» и «Легенды №17» Николай Лебедев.

Под Ярославль прилетели «Мертвые ласточки»

«Мы рассчитываем, что работа Натальи Першиной при участии Николая Лебедева станет удачной: зрители получат мощное и увлекательное жанровое кино, мистический триллер с примесью национального фольклора», – считает продюсер картины Сергей Зернов.

По сюжету ленты, солист театра Саша и осветитель Кулик отправляются на рыбалку в заповедное место где-то в российской глубинке. Лес вокруг настолько древний, что здесь водятся духи – например, Кикимора. Кикимора влюбляется в симпатичного и талантливого Сашу, который привык манипулировать женщинами и пытается ее использовать, но с нечистой силой такие трюки не проходят.

Известно, что в фильме сыграют Валерий Баринов, Александр Баширов, Евгений Окороков, Олег Билик, Марта Козлова. Первые съемочные дни пройдут в лесном массиве в 30 километрах от Ярославля. Релиз фильма запланирован на вторую половину 2018 года.

Фото: пресс-служба Киностудии им. Горького
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Валерий БариновАлександр БашировОлег БиликСергей ЗерновНиколай Лебедев (III)
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Легенда №17Экипаж

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Под Ярославль прилетели «Мертвые ласточки» фотографии
Под Ярославль прилетели «Мертвые ласточки» фотографии
Под Ярославль прилетели «Мертвые ласточки» фотографии
Под Ярославль прилетели «Мертвые ласточки» фотографии
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