Под Ярославль прилетели «Мертвые ласточки»

Киностудия Горького начала съемки мистического триллера «Мертвые ласточки»
режиссера-дебютанта Натальи Першиной
. В прошлом году лента получала финансирование министерства культуры РФ. Художественным руководителем проекта выступает режиссер «Экипажа»
и «Легенды №17» Николай Лебедев
.
«Мы рассчитываем, что работа Натальи Першиной при участии Николая Лебедева станет удачной: зрители получат мощное и увлекательное жанровое кино, мистический триллер с примесью национального фольклора»
, – считает продюсер картины Сергей Зернов
.
По сюжету ленты, солист театра Саша и осветитель Кулик отправляются на рыбалку в заповедное место где-то в российской глубинке. Лес вокруг настолько древний, что здесь водятся духи – например, Кикимора. Кикимора влюбляется в симпатичного и талантливого Сашу, который привык манипулировать женщинами и пытается ее использовать, но с нечистой силой такие трюки не проходят.
Известно, что в фильме сыграют Валерий Баринов
, Александр Баширов
, Евгений Окороков
, Олег Билик
, Марта Козлова. Первые съемочные дни пройдут в лесном массиве в 30 километрах от Ярославля. Релиз фильма запланирован на вторую половину 2018 года.
Фото: пресс-служба Киностудии им. Горького
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