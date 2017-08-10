Телеканал «Че» создаст свою «Лигу справедливости»

Телеканал «Че» представил в Москве новый сезон. Единственной сериальной новинкой эфира станет «Паук», его генеральный директор «Че» Лев Макаров
охарактеризовал как попытку создать вселенную российских супергероев.
«Это история про неравнодушных людей, которым не все равно, что происходит вокруг. Такая российская «Лига справедливости»
, – отметил Макаров.
Главный герой нового сериала – гениальный хакер Глеб, который после пожара, унесшего жизни его жены и дочери, получил ожог легких и теперь вынужден жить в стерильном кубе. С помощью компьютерных технологий он раскрывает самые сложные дела, за которые отказалась взяться полиция. Себе в команду Глеб собирает помощников – жесткого следователя, стритрейсера, бывшую стриптизершу, которая стала психологом, добряка-патологоанатома, девочку-подростка, выжившую в том самом пожаре, и девушку-копа, фанатично преданную идее справедливости.
«Первые четыре серии будут заявочные – это бэкграунд появления всей команды. Наш герой после пожара находит в себе силы что-то делать, а дальше нужен стимул жить. Набрав команду для одного дела, он предлагает остаться в этом статусе. Каждый работает на своей работе, занимается своим делом, но все вместе они помогают ему – это его руки, ноги, уши и так далее. Они берутся за те дела, которые без них никто не будет решать»
, – рассказал продюсер проекта Юрий Шубаев
.
Помимо сериала «Паук» телеканал «Че» в своей рубрике «Большой сериал» покажет зарубежные проекты «Мир Дикого Запада»
, «Карточный домик»
, «Викинги»
, «Мистер Робот»
, «Фарго»
, «Американцы»
и «Родина»
.
обсуждение >>