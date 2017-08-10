ревью

Новости кино Телеканал «Че» создаст свою «Лигу справедливости» В новом сезоне стартует сериал «Паук» про гениального хакера и его команду, которая будет помогать обычным людям.

Фестивальная колонка «Окно в Европу»-2017: То, что во мне, и то, что вовне Премьеры фестиваля российского кино в Выборге

Рецензии на фильмы «Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс

Новости кино Эль Фаннинг и Селена Гомес снимутся у Вуди Аллена Актрисы получили роли в новом секретном фильме режиссёра.

Новости кино Милла Йовович сыграет главную злодейку в «Хеллбое» Актрисе предложили роль кровавой королевы.

Новости кино Вышел трейлер «Заложников» Резо Гигинеишвили Фильм-призёр «Кинотавра» выйдет в прокат 21 сентября

Главная тема «Бесконечность вещей, которую я вижу вокруг, великолепна». Дастину Хоффману - 80 лет! Один из лучших актеров мирового кинематографа без купюр: о детях, политике, актерстве, возрасте, смерти, искусстве

Ролики фильмов "Про рок" Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.

Обзор сериалов «Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин Социальный манифест Джейн Кэмпион с Элизабет Мосс и Николь Кидман