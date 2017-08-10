Фильму «Матильда» наконец выдали прокатное удостоверение

Фильму «Матильда»
, вызвавшему недовольство Натальи Поклонской и ряда православной общественности, наконец выдали прокатное удостоверение. Об этом сообщил директор департамента кинематографии министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов
.
Он также подтвердил, что в министерство обращались руководители Дагестана и Чечни с просьбой исключить их регионы из прокатного удостоверения на прокат «Матильды». Однако, согласно законодательству, прокатное удостоверение действует на всей территории России.
«Возрастная классификация продукции - единственное ограничение в прокате, предусмотренное законом. Фильму присвоена категория 16+»
, – отметил чиновник.
По его словам, в министерстве посмотрели картину и не нашли там никаких причин для отказа в выдаче прокатного удостоверения.
Согласно законодательству, документ не выдают фильмам, которые содержат материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму, информацию о способах изготовлений наркотиков, сцены, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости или нецензурную брань.
«Рейтинг 16+, присвоенный фильму «Матильда» министерством культуры, наглядно демонстрирует, что в картине нет ничего такого, что явилось бы основанием повысить рейтинг до максимальных 18+! Присвоенный рейтинг говорит о том, что фильм посмотрит достаточно широкий сегмент зрительской аудитории, которая сможет составить свое собственное мнение о фильме. Так же, как свое собственное мнение сформировало о фильме « Матильда» министерство культуры Российской Федерации»
, – подчеркнул Алексей Рязанцев
, генеральный директор компании «Каро Премьер», которая занимается прокатом картины.
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