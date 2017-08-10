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Фильму «Матильда» наконец выдали прокатное удостоверение

10 августа
2017 год

Новости кино >>
10 августа 2017
Фильму «Матильда», вызвавшему недовольство Натальи Поклонской и ряда православной общественности, наконец выдали прокатное удостоверение. Об этом сообщил директор департамента кинематографии министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов.

Фильму «Матильда» наконец выдали прокатное удостоверение

Он также подтвердил, что в министерство обращались руководители Дагестана и Чечни с просьбой исключить их регионы из прокатного удостоверения на прокат «Матильды». Однако, согласно законодательству, прокатное удостоверение действует на всей территории России.

«Возрастная классификация продукции - единственное ограничение в прокате, предусмотренное законом. Фильму присвоена категория 16+», – отметил чиновник.

По его словам, в министерстве посмотрели картину и не нашли там никаких причин для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Согласно законодательству, документ не выдают фильмам, которые содержат материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму, информацию о способах изготовлений наркотиков, сцены, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости или нецензурную брань.

«Рейтинг 16+, присвоенный фильму «Матильда» министерством культуры, наглядно демонстрирует, что в картине нет ничего такого, что явилось бы основанием повысить рейтинг до максимальных 18+! Присвоенный рейтинг говорит о том, что фильм посмотрит достаточно широкий сегмент зрительской аудитории, которая сможет составить свое собственное мнение о фильме. Так же, как свое собственное мнение сформировало о фильме « Матильда» министерство культуры Российской Федерации», – подчеркнул Алексей Рязанцев, генеральный директор компании «Каро Премьер», которая занимается прокатом картины.
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персоны
Алексей РязанцевВячеслав Тельнов
фильмы
Матильда

обсуждение >>
№ 3
Екатерина333   10.08.2017 - 19:06
Я посмотрю. Из принципа. Хотя раньше и не собиралась - тема не моя, личность, из-за которой определенная часть населения перевозбудилась, не интересует. Но теперь - непременно посмотрю и всех своих в... читать далее>>
№ 2
слон тЕлефан   10.08.2017 - 16:56
Конечно,будут!Надо же посмотреть.чего испугалась"Няша"и даже Дыров! читать далее>>
№ 1
Сеня на сене (Самара)   10.08.2017 - 16:15
Неужели кто-то будет это смотреть? да, ещё и не бесплатно, за денежку в кино? читать далее>>
Всего сообщений: 3
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