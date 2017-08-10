Аарон Экхарт станет «Романовым»

Аарон Экхарт
, известный по роли Харви Дента в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана
, присоединился к актерскому составу сериала Amazon «Романовы»
о людях, которые верят, что являются потомками знаменитой царской династии, сообщает The Hollywood reporter
.
Разработкой проекта занимается Мэттью Уэйнер
, работавший над сериалом «Безумцы»
. Ранее сообщалось, что в «Романовых» также сыграют Изабель Юппер
, Кристина Хендрикс
, Аманда Пит
, Джек Хьюстон
.
Производство сериала осуществляется Amazon совместно с компанией Weinstein Television. Сроки выхода проекта пока не сообщаются.
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