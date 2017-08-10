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Аарон Экхарт станет «Романовым»

10 августа
2017 год

Новости кино >>
10 августа 2017
Аарон Экхарт, известный по роли Харви Дента в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана, присоединился к актерскому составу сериала Amazon «Романовы» о людях, которые верят, что являются потомками знаменитой царской династии, сообщает The Hollywood reporter.

Аарон Экхарт станет «Романовым»

Разработкой проекта занимается Мэттью Уэйнер, работавший над сериалом «Безумцы». Ранее сообщалось, что в «Романовых» также сыграют Изабель Юппер, Кристина Хендрикс, Аманда Пит, Джек Хьюстон.

Производство сериала осуществляется Amazon совместно с компанией Weinstein Television. Сроки выхода проекта пока не сообщаются.
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