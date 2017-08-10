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Объявлена программа кинофестиваля «Послание к человеку»

10 августа
2017 год

Новости кино >>
10 августа 2017
В этом году в 11 программах Международного кинофестиваля «Послание к человеку», который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября, будет представлено 188 картин из 80 стран, сообщают организаторы смотра.

Объявлена программа кинофестиваля «Послание к человеку»

По традиции на фестивале три конкурса : международный, национальный и экспериментальный In Silico. В международный конкурс входят документальные (полный и короткий метр), а также короткометражные игровые и анимационные фильмы. В числе фильмов этой программы – «Шелковая кожа» канадского режиссера Дени Коте, российские ленты «Гармония» Лиды Шейниной, «Олег» Бориса Кричевского, «Один день» Дарьи Маркиной и другие работы.

В национальном конкурсе представлено 17 картин, в том числе «Бабочки» Дмитрия Кубасова, «Олег Евгеньеви» Линары Багаутдиновой, «Русский тур» Михаила Бушкова. В рамках конкурса экспериментальных фильмов будет показано 18 работ из США, Испании, России, Германии и других стран.

Специальная программа Панорама.doc, традиционно представляющая наиболее яркие документальные работы, уже показанные на крупнейших международных кинофестивалях, включит в себя последнюю картину Михаэля Главоггера «Без названия», «Напалм» Клода Ланцмана и «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Будет на фестивале отдельная подборка фильмов к 100-летию революции. Также на «Послании к человеку» покажут независимое кино Китая, в числе которого, например, участник Венецианского кинофестиваля «Бегемот» Чжао Ляна, первые советские фильмы-путешествия и подборку игровых фестивальных хитов – «Молодого Годара» Мишеля Хазанавичуса, «Впусти солнце» Клер Дени, «На пределе» Фатиха Акина, «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки и другие картины.
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персоны
Фатих АкинДзига ВертовМихаэль ГлавоггерАки КаурисмякиДмитрий КубасовМишель Хазанавичус
фильмы
БабочкиБез названияВпусти солнцеИз ниоткудаМолодой ГодарПо ту сторону надеждыЧеловек с киноаппаратом

обсуждение >>
№ 1
khazad_dum   10.08.2017 - 21:10
Из какого фильма кадр с рыбой? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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