ревью

Новости кино Объявлена программа кинофестиваля «Послание к человеку» Смотр пройдет с 15 по 22 сентября в Санкт-Петербурге.

Лайфстайл Дженнифер Лоуренс рассказала об отношениях с Дарреном Аронофски 26-летняя актриса и 48-летний режиссёр закрутили роман на съёмочной площадке.

Новости театра Кирилл Серебренников получит престижную премию «Новая театральная реальность» Награждение состоится в декабре в Риме – театральное сообщество надеется, что режиссер сможет присутствовать на церемонии.

Новости кино Фильму «Матильда» наконец выдали прокатное удостоверение Теперь ленту точно увидят зрители, хотя, возможно, не во всех регионах.

Новости кино Аарон Экхарт станет «Романовым» Исполнитель роли Харви Дента присоединился к проекту Amazon о потомках царской семьи.

Фестивальная колонка «Окно в Европу»-2017: То, что во мне, и то, что вовне Премьеры фестиваля российского кино в Выборге

Рецензии на фильмы «Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс

Главная тема «Бесконечность вещей, которую я вижу вокруг, великолепна». Дастину Хоффману - 80 лет! Один из лучших актеров мирового кинематографа без купюр: о детях, политике, актерстве, возрасте, смерти, искусстве

Ролики фильмов "Про рок" Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.

Обзор сериалов «Вершина озера». Второй сезон: Судьба мужчин - порабощать женщин Социальный манифест Джейн Кэмпион с Элизабет Мосс и Николь Кидман