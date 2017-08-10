Объявлена программа кинофестиваля «Послание к человеку»

В этом году в 11 программах Международного кинофестиваля «Послание к человеку», который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября, будет представлено 188 картин из 80 стран, сообщают организаторы смотра.
По традиции на фестивале три конкурса : международный, национальный и экспериментальный In Silico. В международный конкурс входят документальные (полный и короткий метр), а также короткометражные игровые и анимационные фильмы. В числе фильмов этой программы – «Шелковая кожа»
канадского режиссера Дени Коте
, российские ленты «Гармония» Лиды Шейниной
, «Олег» Бориса Кричевского
, «Один день» Дарьи Маркиной
и другие работы.
В национальном конкурсе представлено 17 картин, в том числе «Бабочки» Дмитрия Кубасова
, «Олег Евгеньеви» Линары Багаутдиновой
, «Русский тур» Михаила Бушкова
. В рамках конкурса экспериментальных фильмов будет показано 18 работ из США, Испании, России, Германии и других стран.
Специальная программа Панорама.doc, традиционно представляющая наиболее яркие документальные работы, уже показанные на крупнейших международных кинофестивалях, включит в себя последнюю картину Михаэля Главоггера «Без названия»
, «Напалм» Клода Ланцмана
и «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова
. Будет на фестивале отдельная подборка фильмов к 100-летию революции. Также на «Послании к человеку» покажут независимое кино Китая, в числе которого, например, участник Венецианского кинофестиваля «Бегемот» Чжао Ляна
, первые советские фильмы-путешествия и подборку игровых фестивальных хитов – «Молодого Годара» Мишеля Хазанавичуса
, «Впусти солнце»
Клер Дени, «На пределе» Фатиха Акина
, «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки
и другие картины.
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