Первый сериал братьев Коэн выйдет на Netflix в 2018 году

На днях стало известно, что первый сериал братьев Джоэла
и Итана Коэна
«Баллада о Бастере Скраггсе» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2018 году, сообщает The Hollywood Reporter.
В январе 2017 года стало известно
, что братья работают над телевизионной антологией в шести частях про Старый Запад США, главную роль в которой Тим Блейк Нельсон
. Где и когда выйдет сериал, долгое время не не сообщалось. Для обоих режиссёров это станет дебютом на малом экране. Братья стали не только постановщиками сериала, но и авторами сценария.
Напомним, что у Коэнов всё же есть довольно успешный опыт работы на ТВ: в 2014 году они стали продюсерами сериала «Фарго»
, основанного на их одноимённом фильме
1996 года.
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