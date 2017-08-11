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Первый сериал братьев Коэн выйдет на Netflix в 2018 году

11 августа
2017 год

Новости кино >>
11 августа 2017
На днях стало известно, что первый сериал братьев Джоэла и Итана Коэна «Баллада о Бастере Скраггсе» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2018 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Первый сериал братьев Коэн выйдет на Netflix в 2018 году

В январе 2017 года стало известно, что братья работают над телевизионной антологией в шести частях про Старый Запад США, главную роль в которой Тим Блейк Нельсон. Где и когда выйдет сериал, долгое время не не сообщалось. Для обоих режиссёров это станет дебютом на малом экране. Братья стали не только постановщиками сериала, но и авторами сценария.

Напомним, что у Коэнов всё же есть довольно успешный опыт работы на ТВ: в 2014 году они стали продюсерами сериала «Фарго», основанного на их одноимённом фильме 1996 года.
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Первый сериал братьев Коэн выйдет на Netflix в 2018 году фотографии
Первый сериал братьев Коэн выйдет на Netflix в 2018 году фотографии
Первый сериал братьев Коэн выйдет на Netflix в 2018 году фотографии
Первый сериал братьев Коэн выйдет на Netflix в 2018 году фотографии
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