Премьера дублированного тизера фантастического фильма Стивена Спилберга

Вышел первый дублированный тизер нового фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», сообщает пресс-служба Caro Premier.
Приключенческий экшн основан на одноимённом бестселлере Эрнеста Клайна. Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS – огромной вселенной виртуальной реальности. Её создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание: все его состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный квест охватывает весь мир. Совершенно простой парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок и опасностей.
Фильм «Первому игроку приготовиться» выходит в российский прокат 29 марта 2018 года.
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