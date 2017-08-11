Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Премьера дублированного тизера фантастического фильма Стивена Спилберга

11 августа
2017 год

Новости кино >>
11 августа 2017
Вышел первый дублированный тизер нового фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», сообщает пресс-служба Caro Premier.



Приключенческий экшн основан на одноимённом бестселлере Эрнеста Клайна. Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS – огромной вселенной виртуальной реальности. Её создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание: все его состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный квест охватывает весь мир. Совершенно простой парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок и опасностей.

Фильм «Первому игроку приготовиться» выходит в российский прокат 29 марта 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Вышел первый тизер нового фантастического боевика Стивена Спилберга
Стивен Спилберг вспомнит про Вьетнам
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Стивен СпилбергТай Шеридан

фотографии >>
Премьера дублированного тизера фантастического фильма Стивена Спилберга фотографии
Премьера дублированного тизера фантастического фильма Стивена Спилберга фотографии
Премьера дублированного тизера фантастического фильма Стивена Спилберга фотографии
Премьера дублированного тизера фантастического фильма Стивена Спилберга фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Полина Шанина
7 августа трагически погибла актриса Полина Шанина.
Андрей Кошелев
7 августа ушёл из жизни актёр Андрей Кошелев.

День рождения >>

Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Елена Коллегова
Дмитрий Комов
Оскар Кучера
Александр Лабуш
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Виталий Юшков
Илья Баскин
Патрик Бушите
Ллойд Нолан
Жорж Риго
Кeте Хаак
Крис Хемсворт
Халк Хоган
все родившиеся 11 августа >>

Афиша кино >>

Валериан и город тысячи планет
боевик, научная фантастика, приключения
Франция, 2017
Чудеса в Париже
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, 2016
1+1.Нарушая правила
драма, комедия
Аргентина, 2016
Жених на двоих
комедия, мелодрама
Франция, 2017
Люмьеры!
исторический фильм
Франция, 2016
Проклятие Аннабель 2
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Реверберация
драма, комедия
Россия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью

"Про рок"
Ролики фильмов

"Про рок"

Режиссёр, мечтавший стать рок-звездой, вместе с легендами рока выбрал три молодые группы, чтобы снять портрет нового поколения.