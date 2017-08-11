Кэти Холмс сыграет вдову в поисках счастья

Кэти Холмс
согласилась на главную роль в новом фильме по мотивам книги писательницы Ронды Бёрн «Тайна», сообщает The Hollywood Reporter.
Сюжет книги крутится вокруг тайного закона Вселенной, в соответствии с которым можно стать счастливым. Адаптацией произведения для большого экрана займётся Энди Теннант
(«Анна и король»
). Действие фильма будет разворачиваться во время ужасного урагана, когда плотник, вызванный в дом вдовы с трёмя детьми для срочного ремонта, начинает делиться с молодой и одинокой женщиной своей философией позитивного мышления.
Холмс досталась роль вдовы, актёра на роль плотника-философа пока не нашли.
Книга Бёрн о позитивном мышлении уже переведена на 50 языков, по всему миру раскуплено около 30 миллионов экземпляров.
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