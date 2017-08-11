Александр Михайлов сыграет в военной драме «Сто дней свободы»

Александр Михайлов
сыграет главную роль в новой военной драме «Сто дней свободы», сообщает кинокомпания «Марс Медиа».
Известно, что режиссёром 4-серийного фильма станет Тимур Алпатов
, ранее работавший над сериалами «Игра»
, «Глухарь»
, «Под прикрытием»
и многими другими.
72-летний Александр Михайлов, звезда легендарной советской мелодрамы «Любовь и голуби»
, в последнее время всё чаще снимается в сериалах. В прошлом году с участием актёра вышел сериал «Мата Хари»
, а в позапрошлом - «Цветок папоротника»
.
Продюсированием проекта занимается «Марс Медиа» совместно с компанией Amedia. Съёмки стартуют уже на следующей неделе. Картина «Сто дней свободы» выйдет в эфир «Первого канала» в 2018 году.
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