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Александр Михайлов сыграет в военной драме «Сто дней свободы»

11 августа
2017 год

Новости кино >>
11 августа 2017
Александр Михайлов сыграет главную роль в новой военной драме «Сто дней свободы», сообщает кинокомпания «Марс Медиа».

Александр Михайлов сыграет в военной драме «Сто дней свободы»

Известно, что режиссёром 4-серийного фильма станет Тимур Алпатов, ранее работавший над сериалами «Игра», «Глухарь», «Под прикрытием» и многими другими.

72-летний Александр Михайлов, звезда легендарной советской мелодрамы «Любовь и голуби», в последнее время всё чаще снимается в сериалах. В прошлом году с участием актёра вышел сериал «Мата Хари», а в позапрошлом - «Цветок папоротника».

Продюсированием проекта занимается «Марс Медиа» совместно с компанией Amedia. Съёмки стартуют уже на следующей неделе. Картина «Сто дней свободы» выйдет в эфир «Первого канала» в 2018 году.
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Александр Михайлов сыграет в военной драме «Сто дней свободы» фотографии
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