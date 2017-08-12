ревью

Новости кино Disney создаст собственный стриминговый сервис Компания больше не будет сотрудничать с Netflix.

Главная тема День памяти Светланы Кармалиты Сценарист, соавтор всех проектов своего мужа Алексея Юрьевича Германа, главный редактор киностудии «Ленфильм» - она всегда была окружена огромным количеством соратников, творческих союзников, просто талантливых и ярких людей.

Новости кино Мелисса Маккарти и Бен Фальконе займутся проектом о первых женщинах-полицейских Актриса может сыграть главную роль в новом драматическом фильме.

Новости кино Лора Дерн и Джек О'Коннелл готовятся к «Испытанию огнём» Актёры снимутся в фильме, основанном на реальных событиях.

Новости кино В Санкт-Петербурге состоится «Фестиваль кино на Охте» В рамках проекта, в кинотеатре «КАРО 11 Охта» пройдут показы блокбастеров, шоу косплееров, конкурсы и премьеры.

Рецензии на фильмы «Люмьеры!»: Камера, мотор, начали Директор Каннского фестиваля собрал альманах из фильмов братьев Люмьер

Фестивальная колонка «Окно в Европу»-2017: То, что во мне, и то, что вовне Премьеры фестиваля российского кино в Выборге

Рецензии на фильмы «Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс

Главная тема «Бесконечность вещей, которую я вижу вокруг, великолепна». Дастину Хоффману - 80 лет! Один из лучших актеров мирового кинематографа без купюр: о детях, политике, актерстве, возрасте, смерти, искусстве