В Санкт-Петербурге состоится «Фестиваль кино на Охте»

26 и 27 августа в ТРЦ «Охта Молл» состоится «Фестиваль кино на Охте» с интерактивными зонами, развлекательной программой, показами блокбастеров и премьерой фильма «Гоголь. Начало»
, сообщает пресс-служба сети кинотеатров «КАРО».
Праздник приурочен сразу к двум событиям: открытию первого в Санкт-Петербурге кинотеатра нового поколения «КАРО 11 Охта» и Дню российского кино. В мультиплексе, расположившемся на 4 этаже «Охта Молла», с 26 августа по 17 сентября пройдет фестиваль блокбастеров - хиты проката покажут всем желающих. Посмотреть фильмы можно будет, получив приглашение на сайте сети кинотеатров «КАРО». Зрители получат шанс снова увидеть на большом герани фильмы «Трансформеры: Последний рыцарь»
, «Викинг»
, «Экипаж»
, «Мумия»
, «Форсаж 8»
, «Мстители: Эра Альтрона»
, «Чудо-женщина»
, «Меч короля Артура»
, «Тролли»
, «Босс-молокосос»
, «Зверополис»
и многое другое. Чтобы получить приглашение на выбранный фильм, необходимо забронировать места на желаемый сеанс на сайте «Каро»
.
В День российского кино — 27 августа — гостей ожидает премьерный показ фильма Егора Баранова «Гоголь. Начало»
с участием продюсера картины Александра Цекало
. Пригласительные билеты на премьеру можно выиграть в социальных сетях ТРЦ «Охта Молл», а также на фестивале 26-27 августа.
27 августа, накануне выхода последней серии «Игры престолов»
в «Охта Молле» состоится шоу косплееров. А 28 августа зрители смогут увидеть финал сезона на больших экранах «КАРО 11 Охта». Во все дни киномарафона гостей будут ждать конкурсы и викторины, а также призы за покупки и другие подарки.
Частью кинофестиваля станут мастер-классы и детские и семейные развлечения на тему кино: всем желающим покажут, как работает зеленый экран хромакей, дадут поучаствовать в создании мультфильмов, нанесении сценического грима, гости смогут попробовать себя в роли актеров и погрузиться в другие секреты кинопроизводства.
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