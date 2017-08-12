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В Санкт-Петербурге состоится «Фестиваль кино на Охте»

12 августа
2017 год

Новости кино >>
12 августа 2017
26 и 27 августа в ТРЦ «Охта Молл» состоится «Фестиваль кино на Охте» с интерактивными зонами, развлекательной программой, показами блокбастеров и премьерой фильма «Гоголь. Начало», сообщает пресс-служба сети кинотеатров «КАРО».

В Санкт-Петербурге состоится «Фестиваль кино на Охте»

Праздник приурочен сразу к двум событиям: открытию первого в Санкт-Петербурге кинотеатра нового поколения «КАРО 11 Охта» и Дню российского кино. В мультиплексе, расположившемся на 4 этаже «Охта Молла», с 26 августа по 17 сентября пройдет фестиваль блокбастеров - хиты проката покажут всем желающих. Посмотреть фильмы можно будет, получив приглашение на сайте сети кинотеатров «КАРО». Зрители получат шанс снова увидеть на большом герани фильмы «Трансформеры: Последний рыцарь», «Викинг», «Экипаж», «Мумия», «Форсаж 8», «Мстители: Эра Альтрона», «Чудо-женщина», «Меч короля Артура», «Тролли», «Босс-молокосос», «Зверополис» и многое другое. Чтобы получить приглашение на выбранный фильм, необходимо забронировать места на желаемый сеанс на сайте «Каро».

В День российского кино — 27 августа — гостей ожидает премьерный показ фильма Егора Баранова «Гоголь. Начало» с участием продюсера картины Александра Цекало. Пригласительные билеты на премьеру можно выиграть в социальных сетях ТРЦ «Охта Молл», а также на фестивале 26-27 августа.

В Санкт-Петербурге состоится «Фестиваль кино на Охте»

27 августа, накануне выхода последней серии «Игры престолов» в «Охта Молле» состоится шоу косплееров. А 28 августа зрители смогут увидеть финал сезона на больших экранах «КАРО 11 Охта». Во все дни киномарафона гостей будут ждать конкурсы и викторины, а также призы за покупки и другие подарки.

Частью кинофестиваля станут мастер-классы и детские и семейные развлечения на тему кино: всем желающим покажут, как работает зеленый экран хромакей, дадут поучаствовать в создании мультфильмов, нанесении сценического грима, гости смогут попробовать себя в роли актеров и погрузиться в другие секреты кинопроизводства.
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фильмы
Босс-молокососЗверополисИгра престоловМеч Короля АртураМстители: Эра АльтронаМумияТрансформеры: Последний рыцарьТроллиЧудо-женщинаЭкипаж

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В Санкт-Петербурге состоится «Фестиваль кино на Охте» фотографии
В Санкт-Петербурге состоится «Фестиваль кино на Охте» фотографии
В Санкт-Петербурге состоится «Фестиваль кино на Охте» фотографии
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