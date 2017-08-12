Лора Дерн и Джек О'Коннелл готовятся к «Испытанию огнём»

Лора Дерн
и Джек О’Коннелл
снимутся в фильме Эда Цвика
«Испытание огнем», сообщает Deadline.
О'Коннелл сыграет роль Тодда Уиллингема - бедного необразованного хэви-металлиста с судимостью, осужденного за три убийства, в результате смерти в пожаре троих своих маленьких детей. Пожар в его доме с заблокированными детьми после некоторых экспертиз рассматривался не как несчастный случай, а как тройное убийство, и главным подозреваемым оказался Тодд Уиллингэм -
единственный взрослый человек, который находился в доме, когда вспыхнуло пламя. После произошедшего Уиллингем провёл 12 лет в камере смертников.
Дерн досталась роль Элизабет Гилберт, домохозяйки из Техаса, которая героически сражается за свободу Тодда Уиллингема пытаясь доказать, что он был осуждён ошибочно.
Съёмки фильма стартуют 2 октября в Атланте. Сценарий написал скароносный Джеффри Флетчер
, адаптировав статью, которая появилась в The New Yorker 2009 года и принесла её автору Дэвиду Гранну премию Polk Award. В основе фильма лежит жуткая история, которая действительно произошла в Техасе в 1991 году.
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