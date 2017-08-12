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Мелисса Маккарти и Бен Фальконе займутся проектом о первых женщинах-полицейских

12 августа
2017 год

Новости кино >>
12 августа 2017
New Line запускает в разработку проект, основанный на книге о первых женщинах полицейских в Бостоне в 70-х годах. Займутся этим Мелисса Маккарти и её супруг, актёр и продюсер Бен Фальконе, сообщает Variety.

Мелисса Маккарти и Бен Фальконе займутся проектом о первых женщинах-полицейских

Книга авторства Александры Лидон рассказывает правдивую историю первых женщин-копов в Бостоне. В книге чернокожие и белые женщины вступают в полицейский отдел Бостона и становятся невольными участниками социальной революции.

Источники отмечают, что Маккарти сыграет главную роль в фильме - одну из женщин-полицейских. Производством фильма займётся продюсерская компания Маккарти и Фальконе On the Day. Для Маккарти проект будет отличной возможностью доказать, что она не только комедиантка, но и талантливая драматическая актриса.
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Мелисса Маккарти и Бен Фальконе займутся проектом о первых женщинах-полицейских фотографии
Мелисса Маккарти и Бен Фальконе займутся проектом о первых женщинах-полицейских фотографии
Мелисса Маккарти и Бен Фальконе займутся проектом о первых женщинах-полицейских фотографии
Мелисса Маккарти и Бен Фальконе займутся проектом о первых женщинах-полицейских фотографии
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