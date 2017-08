Мелисса Маккарти и Бен Фальконе займутся проектом о первых женщинах-полицейских

New Line запускает в разработку проект, основанный на книге о первых женщинах полицейских в Бостоне в 70-х годах. Займутся этим Мелисса Маккарти и её супруг, актёр и продюсер Бен Фальконе , сообщает Variety.Книга авторства Александры Лидон рассказывает правдивую историю первых женщин-копов в Бостоне. В книге чернокожие и белые женщины вступают в полицейский отдел Бостона и становятся невольными участниками социальной революции.Источники отмечают, что Маккарти сыграет главную роль в фильме - одну из женщин-полицейских. Производством фильма займётся продюсерская компания Маккарти и Фальконе On the Day. Для Маккарти проект будет отличной возможностью доказать, что она не только комедиантка, но и талантливая драматическая актриса.