ревью

Главная тема День памяти Светланы Кармалиты Она всегда была окружена огромным количеством соратников, творческих союзников, просто талантливых и ярких людей.

История кино «Какая чудная игра»: анализ кинотекста В картине доминируют непосредственность, романтика и веселье, которыми живут студенты – главные герои.

Новости кино Умер Виктор Смирнов Актёр театра и кино скончался на 73-м году жизни.

Новости кино Мадс Миккельсен снова сыграет злодея Актёр сыграет в экранизации фантастического романа.

Новости кино Disney создаст собственный стриминговый сервис Компания больше не будет сотрудничать с Netflix.

Рецензии на фильмы «Люмьеры!»: Камера, мотор, начали Директор Каннского фестиваля собрал альманах из фильмов братьев Люмьер

Фестивальная колонка «Окно в Европу»-2017: То, что во мне, и то, что вовне Премьеры фестиваля российского кино в Выборге

Рецензии на фильмы «Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе Люк Бессон экранизировал культовый французский комикс