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Мадс Миккельсен снова сыграет злодея

12 августа
2017 год

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12 августа 2017
Мадс Миккельсен - звезда сериала «Ганнибал» - снова сыграет отрицательного персонажа, сообщает The Hollywood Reporter.

Мадс Миккельсен снова сыграет злодея

Новый фильм студии Lionsgate станет экранизацией романа Патрика Несса «Поступь хаоса». В центре сюжета - юноша по имени Тодд Хьюитт. Он живет вместе с двумя приёмными отцами в Прентисстауне - необычном городе, где каждый человек слышит мысли других через, так называемый, Шум. Поток образов, слов и звуков, не оставляет жителям никаких личных секретов. Тодд обнаруживает в городе место абсолютной тишины и есть даже люди, способные эту тишину генерировать.

Сценарий к фильму написал оскароносный Чарли Кауфман
(«Вечное сияние чистого разума»), а в режиссерском кресле талантливый Даг Лайман («Мистер и миссис Смит»). Главные роли в «Поступи хаоса» исполнят Том Холланд и Дэйзи Ридли. Миккельсену досталась роль главного злодея - майора Прентисстауна, который будет охотиться за главным героем.

Съемки «Поступи хаоса» стартуют в конце этого лета, а премьера намечена на 1 мая 2019 года.
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Мадс Миккельсен снова сыграет злодея фотографии
Мадс Миккельсен снова сыграет злодея фотографии
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