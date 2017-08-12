Мадс Миккельсен снова сыграет злодея

Мадс Миккельсен
- звезда сериала «Ганнибал»
- снова сыграет отрицательного персонажа, сообщает The Hollywood Reporter.
Новый фильм студии Lionsgate станет экранизацией романа Патрика Несса «Поступь хаоса». В центре сюжета - юноша по имени Тодд Хьюитт. Он живет вместе с двумя приёмными отцами в Прентисстауне - необычном городе, где каждый человек слышит мысли других через, так называемый, Шум. Поток образов, слов и звуков, не оставляет жителям никаких личных секретов. Тодд обнаруживает в городе место абсолютной тишины и есть даже люди, способные эту тишину генерировать.
Сценарий к фильму написал оскароносный Чарли Кауфман
(«Вечное сияние чистого разума»
), а в режиссерском кресле талантливый Даг Лайман
(«Мистер и миссис Смит»
). Главные роли в «Поступи хаоса» исполнят Том Холланд и Дэйзи Ридли
. Миккельсену досталась роль главного злодея - майора Прентисстауна, который будет охотиться за главным героем.
Съемки «Поступи хаоса» стартуют в конце этого лета, а премьера намечена на 1 мая 2019 года
.
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