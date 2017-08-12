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Disney создаст собственный стриминговый сервис

12 августа
2017 год

Новости кино >>
12 августа 2017
Компания Disney заявила, что откажется от размещения своего контента на сервисе Netflix. Вместо этого она планирует запустить собственный стриминговый сервис, который должен заработать в 2019 году, сообщает Deadline.

Disney создаст собственный стриминговый сервис

Напомним, что год назад Netflix стал эксклюзивным стриминговым сервисом для распространения фильмов Disney, Marvel, Lucasfilm и Pixar. Большое количество фильмов этих студий было добавлено на Netflix в сентябре прошлого года. Сам Netflix уже подтвердил информацию об уходе от них части каталога. Исполнительный директор The Walt Disney Роберт Айгер отметил, что у Disney «хорошие отношения» с Netflix, но компания решила воспользоваться возможностью и снять свой контент с его сервиса.

Для запуска собственной платформы Disney купила разработчика стриминговых сервисов BAMTech. Также стало известно, что первыми фильмами, которые покажут уже на новой платформе, станут «История игрушек 4», сиквел «Холодного сердца», а также киноверсия «Короля-льва».

После новостей о прекращении сотрудничества акции Netflix упали на 5 процентов, но к концу дня сократили падение до 1,6 процента. Ранее по тем же причинам предоставлять свой контент Netflix отказались компании Sony, Paramount, MGM и Lionsgate.
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Disney создаст собственный стриминговый сервис фотографии
Disney создаст собственный стриминговый сервис фотографии
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