Умер Виктор Смирнов

В ночь на 12 августа умер актёр театра и кино Виктор Смирнов
. Печальные новости сообщила радиостанция «Эхо Москвы».
Артист Ленинградского академического театра драмы им. А.С. Пушкина скончался на 73-м году жизни. Причина смерти не уточняется, однако на сайте Александринского театра указано, что Смирнов в последние годы боролся с серьезной болезнью.
«Александринцы скорбят о кончине и приносят соболезнования родным и близким Виктора Фёдоровича Смирнова. О дате церемонии прощания Александринский театр сообщит дополнительно»
, — отмечается в сообщении.
Виктор Смирнов был принят в труппу Ленинградского академического театра драмы им. А.С. Пушкина в 1983 году, его первой работой стала роль Пугачёва в спектакле «Капитанская дочка». Эта работа сделала Виктора Фёдоровича ведущим актёром театра. Смирнов также исполнил свыше 70 ролей в кино, в том числе играл в «Борисе Годунове»
, «Улицах разбитых фонарей»
, «Мастере и Маргарите»
и других фильмах. В 1992 году Смирнов был удостоен звания народного артиста России.
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