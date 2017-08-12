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Гран-при фестиваля «Окно в Европу» получил «Витька Чеснок»

12 августа
2017 год

Новости кино >>
12 августа 2017
Фестиваль «Окно в Европу», который проходил в Выборге с 6 по 12 августа, подвел итоги. Главный приз смотра достался ленте Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», которая ранее была отмечена гран-при программы «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Гран-при фестиваля «Окно в Европу» получил «Витька Чеснок»

Исполнитель главной роли в фильме Евгений Ткачук получил специальных приз жюри за лучшую мужскую роль. Наградой за лучший дебют отметили режиссера Романа Жигалова, снявшего картину «Лес». Спецприз жюри «За высокий уровень визуально-музыкального решения» достался фильму «Хармс» Ивана Болотникова. Диплом получил актерский ансамбль ленты «Девушка с косой» Ольги Поповой. Еще один диплом достался Олегу Чугунову, сыгравшему главную роль в фильме Евгения Татарова «Ничей». Приз президента смотра «За лучший дебют» получил режиссер Пётр Тодоровский за фильм «Лавстори».

В конкурсе неигрового кино Гран-при была отмечена картина «Форсаж» Натальи Гугуевой. Спецприз получила лента Юлии Бобковой «Последний вальс», ей же была присуждена и награда имени Саввы Кулиша «За творческий поиск». Дипломами наградили фильмы «Про рок» Евгения Григорьева, «Татьяна и её дети» Елены Ласкари и «Велком ту Пирамида» Ивана Твердовского. Главной в анимации стала лента «Рыбы, пловцы, корабли» Дмитрия Геллера и Андрея Кулева, спецприз достался фильму Полины Фёдоровй «Бирюк», а дипломы – «Шкафчику» Дарьи Зиминой и программе авторских фильмов для детей студии «Союзмультфильм».

В блок «Копродукция. Окно в мир» победил «Красный русский» Чарли Брауна, наградами также были отмечены ленты «Чужой дом», «Песни Абдула» и «Убеждения».

Зрители своим фаворитом назвали комедию Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения» с Александром Реввой в главной роли. Победившая на «Кинотавре» картина «Аритмия» Бориса Хлебникова оказалась на втором месте, следом за ней – обладатель гран-при Выборгского фестиваля «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».
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фильмы
АритмияБабушка лёгкого поведенияКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовЛавсториЛесНичейПро рокФорсаж. ВозвращениеХармсЧужой дом

обсуждение >>
№ 1
Юлия всё та же (Саратов)   13.08.2017 - 00:18
"Зрители своим фаворитом назвали комедию Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения».."... Начинает проясняться ситуация с вообще любыми голосованиями в нашей стране... Нннда... читать далее>>
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