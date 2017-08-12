Гран-при фестиваля «Окно в Европу» получил «Витька Чеснок»

Фестиваль «Окно в Европу», который проходил в Выборге с 6 по 12 августа, подвел итоги. Главный приз смотра достался ленте Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов»
, которая ранее была отмечена гран-при программы «К Востоку от Запада»
международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Исполнитель главной роли в фильме Евгений Ткачук
получил специальных приз жюри за лучшую мужскую роль. Наградой за лучший дебют отметили режиссера Романа Жигалова
, снявшего картину «Лес»
. Спецприз жюри «За высокий уровень визуально-музыкального решения» достался фильму «Хармс» Ивана Болотникова
. Диплом получил актерский ансамбль ленты «Девушка с косой» Ольги Поповой
. Еще один диплом достался Олегу Чугунову
, сыгравшему главную роль в фильме Евгения Татарова «Ничей»
. Приз президента смотра «За лучший дебют» получил режиссер Пётр Тодоровский
за фильм «Лавстори»
.
В конкурсе неигрового кино Гран-при была отмечена картина «Форсаж» Натальи Гугуевой
. Спецприз получила лента Юлии Бобковой «Последний вальс»
, ей же была присуждена и награда имени Саввы Кулиша
«За творческий поиск». Дипломами наградили фильмы «Про рок» Евгения Григорьева
, «Татьяна и её дети» Елены Ласкари
и «Велком ту Пирамида» Ивана Твердовского
. Главной в анимации стала лента «Рыбы, пловцы, корабли» Дмитрия Геллера
и Андрея Кулева
, спецприз достался фильму Полины Фёдоровй «Бирюк»
, а дипломы – «Шкафчику» Дарьи Зиминой
и программе авторских фильмов для детей студии «Союзмультфильм».
В блок «Копродукция. Окно в мир» победил «Красный русский» Чарли Брауна
, наградами также были отмечены ленты «Чужой дом»
, «Песни Абдула»
и «Убеждения»
.
Зрители своим фаворитом назвали комедию Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения»
с Александром Реввой
в главной роли. Победившая на «Кинотавре» картина «Аритмия» Бориса Хлебникова
оказалась на втором месте, следом за ней – обладатель гран-при Выборгского фестиваля «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».
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