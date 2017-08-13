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Борис Грачевский расскажет про «Ералаш»

13 августа
2017 год

Новости кино >>
13 августа 2017
«Лаборатория PROкино» анонсировала список лекций на август: в рамках цикла мероприятий своим опытом поделятся режиссёр и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, режиссёр и сценарист Елена Демидова, выпускник ВГИКа и пражского FAMU Илья Томашевич. Об этом сообщает пресс-служба лектория.

Борис Грачевский расскажет про «Ералаш»

Встречи пройдут в рамках партнерского проекта «Лаборатория PROкино» Киностудии им. Горького и объединения «Манеж». Лекторий стал творческой средой, где объединились все школы и подходы к кинообразованию в России. Он поможет участникам проекта лучше понять инструменты и методы современной кинематографии. Программа лектория включает в себя лекции и мастер-классы преподавателей ведущих киношкол Москвы.

16 августа в 19:30 пройдёт лекция Бориса Грачевского «Что такое Ералаш?».

23 августа в 19:30 пройдёт лекции Елены Демидовой «Автор и герой в документальном кино». Режиссёр, сценарист, продюсер, член Гильдии неигрового кино и ученица Марины Разбежкиной поделится своим опытом работы в документальном кино.

30 августа в 19:30 состоится лекция Ильи Томашевича «Эмоциональный монтаж и предпосылки его возникновения». Томашевич расскажет о типах построения фильма с точки зрения монтажа; о приемах монтажа, который подчинён самой структуре эмоционального переживания; об английской школе монтажа.

Стоимость полного билета на каждую лекцию 300 рублей, льготного – 100 рублей. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте. Необходима предварительная регистрация по почте m.nemchina@moscowmanege.ru.

Место проведения: Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4, аудитория 271.
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Борис ГрачевскийЕлена Демидова (II)

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Борис Грачевский расскажет про «Ералаш» фотографии
Борис Грачевский расскажет про «Ералаш» фотографии
Борис Грачевский расскажет про «Ералаш» фотографии
Борис Грачевский расскажет про «Ералаш» фотографии
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