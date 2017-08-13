Борис Грачевский расскажет про «Ералаш»

«Лаборатория PROкино» анонсировала список лекций на август: в рамках цикла мероприятий своим опытом поделятся режиссёр и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский
, режиссёр и сценарист Елена Демидова
, выпускник ВГИКа и пражского FAMU Илья Томашевич
. Об этом сообщает пресс-служба лектория.
Встречи пройдут в рамках партнерского проекта «Лаборатория PROкино» Киностудии им. Горького и объединения «Манеж». Лекторий стал творческой средой, где объединились все школы и подходы к кинообразованию в России. Он поможет участникам проекта лучше понять инструменты и методы современной кинематографии. Программа лектория включает в себя лекции и мастер-классы преподавателей ведущих киношкол Москвы.
16 августа в 19:30
пройдёт лекция Бориса Грачевского «Что такое Ералаш?».
23 августа в 19:30
пройдёт лекции Елены Демидовой «Автор и герой в документальном кино». Режиссёр, сценарист, продюсер, член Гильдии неигрового кино и ученица Марины Разбежкиной
поделится своим опытом работы в документальном кино.
30 августа в 19:30
состоится лекция Ильи Томашевича «Эмоциональный монтаж и предпосылки его возникновения». Томашевич расскажет о типах построения фильма с точки зрения монтажа; о приемах монтажа, который подчинён самой структуре эмоционального переживания; об английской школе монтажа.
Стоимость полного билета на каждую лекцию 300 рублей, льготного – 100 рублей. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте
. Необходима предварительная регистрация по почте m.nemchina@moscowmanege.ru.
Место проведения: Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4, аудитория 271.
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